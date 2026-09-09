Bontu al Salone di Torino con tre quadricicli elettrici: ecco BTE05, BTE09 e BTE03

I quadricicli in Italia piacciono e l'offerta sul mercato sta progressivamente crescendo. Al Salone di Torino 2026 che prenderà il via tra pochi giorni sarà presente per la prima volta Bontu con la sua completa gamma di quadricicli elettrici composta da due minicar ed un mini-veicolo commerciale disponibile con allestimenti con cassone aperto e cargo. I modelli dell'azienda cinese sono importati e distribuiti in Italia da Little City Car. L’azienda cinese ha già pianificato la possibilità di poter produrre direttamente in Europa nei prossimi anni.

Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa i visitatori del Salone di Torino potranno vedere.

BONTU BTE05

Questa minicar elettrica è pronta ad arrivare sul mercato dopo essere stata svelata ancora come prototipo alcuni mesi fa. Progettata per la mobilità urbana, Bontu BTE05 è lunga 3.000 mm, larga 1.500 mm, alta 1.630 mm e con un passo di 1.953 mm. Nonostante le dimensioni ultracompatte, secondo l'azienda offre un'abitabilità di una vettura di segmento A.

BONTU BTE05

La scheda tecnica parla di una batteria con una capacità di 13,9 kWh oppure 18,1 kWh, con un’autonomia rispettivamente di 170 o 222 km. La potenza nominale con batteria standard è di 13 kW e 20 kW di picco; con la batteria maggiorata invece la potenza nominale parte da 20 kW per arrivare a 30 kW di picco, con coppia massima di 85 Nm. La velocità massima è di 90 km/h. Si tratta quindi di un quadriciclo pesante.

Non manca la tecnologia e all'interno dell'abitacolo troviamo un quadro strumenti digitale da 7 pollici, oltre a un sistema infoainment da 12 pollici. Parlando della dotazione di serie, la minicar offre, tra le altre cose, climatizzatore, Air Bag guidatore, Hill Start Assist (HAS), telecamera posteriore e sensori di parcheggio.

BONTU BTE09

Si tratta di una minicar pensata per i più giovani. È lunga 2.750 mm, larga 1.450 mm, alta 1.640 mm e con un passo di 1.755 mm, ed è disponibile sia come quadriciclo leggero che come quadriciclo pesante.

Il modello L6e-BP (quadriciclo leggero) è limitato elettronicamente a 45 km/h per essere conforme alle normative sulla guida a 14 anni. Il modello L7e-CP (quadriciclo pesante) guidabile a 16 anni raggiunge invece la velocità di 75 km/h.

Bontu BTE09

La capacità della batteria montata sul modello con specifiche L6e-BP è di 7,68 kWh per 130 km di autonomia. Il modello L7e-CP, invece, ha una capacità della batteria di 10 kWh per 150 km di autonomia. La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, l'ABS, il touchscreen multimediale da 10 pollici e una retrocamera.

BONTU BTE03

BONTU BTE03

Si tratta di un piccolo veicolo commerciale lungo 3.564 mm, largo 1.220 mm, alto 1.980 mm e con un passo di 2.200 mm. La portata è di 340 kg. La potenza è di 7,5 kW con coppia massima di 60 Nm e una velocità massima di 81 km/h. La capacità della batteria è di 8,35 kWh, con un’autonomia di 80-100 km. Disponibile in versione Cargo con vano di carico chiuso e quella Cassone per chi ha bisogno di un accesso rapido al piano di carico.

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