Sostenibilità

Citroën C5 Aircross, per l'abitacolo Stellantis usa gli scarti dei vigneti

Avatar di Daniele Di Geronimo,

1 ora fa - Stellantis punta al 35% di materiali green nei veicoli entro il 2030.

Le fibre ricavate dalla potatura dei vigneti francesi diventano un materiale per pannelli porta e consolle della C5 Aircross.
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Un esempio di economia circolare e sostenibilità è quello che Stellantis ha deciso di adottare per la realizzazione dell’abitacolo della Citroën C5 Aircross. Il marchio francese, infatti, utilizzerà i tralci di vite che ogni anno vengono rimossi durante la potatura dei vigneti. Invece che destinarli agli scarti agricoli, Stellantis li ha trasformati in un materiale composito destinato agli interni della nuova Citroën C5 Aircross. Questo materiale sarà utilizzato per i pannelli delle portiere e per la consolle centrale dell’auto con l’obiettivo da parte di Stellantis di aumentare l’utilizzo di materiali sostenibili nei propri veicoli per arrivare a una quota del 35% entro il 2030.

Come nasce questo materiale composito

Citroen C5 Aircross, utilizzo dei tralci delle viti per l'abitacolo

Il processo parte da tralci provenienti esclusivamente da vigneti già potati in Borgogna. Le fibre vengono ridotte in particelle molto fini tramite macinazione meccanica (senza quindi nessun trattamento chimico) e poi incorporate in una matrice plastica che utilizza riempitivi di origine biologica al posto di quelli derivati dalla chimica tradizionale. Il materiale ottenuto viene impiegato nei pannelli delle portiere e nei vani portaoggetti della consolle centrale, superfici oltretutto visibili e a contatto diretto con il conducente e i passeggeri.

Questo non è un dettaglio, ma una precisa scelta del marchio francese. A differenza di molte soluzioni definite sostenibili ma invisibili all'interno dell'abitacolo, Citroën ha voluto lasciar percepire le variazioni naturali delle fibre. Il colore, le texture e le piccole irregolarità cambiano da pezzo a pezzo, tanto che due componenti non sono mai identici. Una sorta di artigianalità applicata alla produzione delle auto.

Per realizzare questo materiale Stellantis ha dovuto prevedere anche una rivoluzione nella propria filiera di approvvigionamento. Per rendere i tralci di vite un materiale affidabile per il settore automotive, Stellantis ha richiesto la costruzione di un ecosistema di fornitura completamente nuovo. Un ecosistema che collega vigneti, startup e fornitori e che ha richiesto un impegno condiviso tra i diversi attori per garantire un controllo qualità, una logistica e una garanzia di produzione adeguata agli standard di un marchio automobilistico come Citroën.

VEDI ANCHE
Prova Citroen C5 Aircross 1.2 Hybrid: quanto è comodo, i consumi...
C5 Aircross è in forma Giro, ma alle gare preferisce i viaggi
Ora Citroen C5 Aircross Plug-in è più potente. O così dice
Citroën C5 Aircross Coupé 2026: i rumors su design e motori
Circolano rumors su una possibile Citroën C5 Aircross Coupé 2026: ecco come potrebbe essere
Tags
citroen c5 aircross

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Listino Citroen C5 Aircross
AllestimentoCV / KwPrezzo
C5 Aircross BlueHDi 130cv Automatico Plus 130 / 9639.600 €
C5 Aircross BlueHDi 130cv Automatico Max 130 / 9640.050 €
C5 Aircross Hybrid 145cv Automatico Plus 136 / 10040.600 €
C5 Aircross Hybrid 145cv Automatico Max 136 / 10041.050 €
C5 Aircross Plug-in Hybrid 225cv Automatico Plus 181 / 13349.050 €
C5 Aircross Plug-in Hybrid 225cv Automatico Max 181 / 13349.550 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Citroen C5 Aircross visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Citroen C5 Aircross
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

Gli articoli di Daniele

Logo Citroen
Citroen
Vedi anche