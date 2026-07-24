Citroën C5 Aircross, per l'abitacolo Stellantis usa gli scarti dei vigneti

Un esempio di economia circolare e sostenibilità è quello che Stellantis ha deciso di adottare per la realizzazione dell’abitacolo della Citroën C5 Aircross. Il marchio francese, infatti, utilizzerà i tralci di vite che ogni anno vengono rimossi durante la potatura dei vigneti. Invece che destinarli agli scarti agricoli, Stellantis li ha trasformati in un materiale composito destinato agli interni della nuova Citroën C5 Aircross. Questo materiale sarà utilizzato per i pannelli delle portiere e per la consolle centrale dell’auto con l’obiettivo da parte di Stellantis di aumentare l’utilizzo di materiali sostenibili nei propri veicoli per arrivare a una quota del 35% entro il 2030.

Come nasce questo materiale composito

Citroen C5 Aircross, utilizzo dei tralci delle viti per l'abitacolo

Il processo parte da tralci provenienti esclusivamente da vigneti già potati in Borgogna. Le fibre vengono ridotte in particelle molto fini tramite macinazione meccanica (senza quindi nessun trattamento chimico) e poi incorporate in una matrice plastica che utilizza riempitivi di origine biologica al posto di quelli derivati dalla chimica tradizionale. Il materiale ottenuto viene impiegato nei pannelli delle portiere e nei vani portaoggetti della consolle centrale, superfici oltretutto visibili e a contatto diretto con il conducente e i passeggeri.

Questo non è un dettaglio, ma una precisa scelta del marchio francese. A differenza di molte soluzioni definite sostenibili ma invisibili all'interno dell'abitacolo, Citroën ha voluto lasciar percepire le variazioni naturali delle fibre. Il colore, le texture e le piccole irregolarità cambiano da pezzo a pezzo, tanto che due componenti non sono mai identici. Una sorta di artigianalità applicata alla produzione delle auto.

Per realizzare questo materiale Stellantis ha dovuto prevedere anche una rivoluzione nella propria filiera di approvvigionamento. Per rendere i tralci di vite un materiale affidabile per il settore automotive, Stellantis ha richiesto la costruzione di un ecosistema di fornitura completamente nuovo. Un ecosistema che collega vigneti, startup e fornitori e che ha richiesto un impegno condiviso tra i diversi attori per garantire un controllo qualità, una logistica e una garanzia di produzione adeguata agli standard di un marchio automobilistico come Citroën.

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