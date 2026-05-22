Ufficiale, torna la Citroen 2CV: sarà elettrica e accessibile

La presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis è stata l'occasione per scoprire alcune delle prossime novità che i diversi marchi del Gruppo lanceranno in futuro. Abbiamo visto ad esempio le prime immagini delle nuove FIAT Grizzly. E spostandoci in casa Citroen, abbiamo scoperto che entro il 2030 sono in arrivo ben 7 nuovi modelli. Tra questi, è confermato il ritorno della Citroen 2CV. Nel corso della presentazione video del nuovo piano industriale del Gruppo, è apparsa brevemente l'immagine del nuovo modello anche se ''oscurato'' per non svelare tutti i dettagli del suo aspetto. Il ritorno della 2CV è stato poi espressamente confermato dal CEO di Citroen, Xavier Chardon.

Arriva nel 2028 e sarà prodotta a Pomigliano

Cosa sappiamo oggi del ritorno della Citroen 2CV? Un concept dovrebbe essere presentato in autunno in occasione del Salone di Parigi, mentre il primo teaser della nuova city car rivela che adotterà la stessa silhouette del passato ma ovviamente con un look più moderno. Il nuovo modello rientra nella strategia di Stellantis delle E-Car. Dunque, si tratterà di una piccola elettrica che alla fine dovrebbe essere offerta a un prezzo di partenza che possiamo immaginarci compreso tra i 15 e i 20 mila euro. Il Gruppo ha assegnato il progetto delle E-Car allo stabilimento italiano di Pomigliano. Dunque, qui sarà prodotta la nuova Citroen 2CV. Si partirà nel 2028 e quindi tra un paio di anni vedremo sulle strade la nuova piccola city car elettrica della casa francese.

Citroen 2CV

Non sarà ovviamente l'unica E-Car che Stellantis porterà sul mercato. Anche FIAT ne avrà una. Tornando al modello francese, del ritorno della 2CV se ne parla davvero da tanto tempo tra indiscrezioni e rumors. Adesso però è davvero ufficiale, la Citroen 2CV sta tornando e punta a rivestire sul mercato un ruolo molto importante come il modello del passato. Entrerà in un segmento di mercato che sta diventando sempre più competitivo e andrà a scontrarsi con la nuova Renault Twingo elettrica e la futura piccola city car Dacia.

Come sarà tecnicamente ancora non lo sappiamo. A ottobre al Salone di Parigi sarà svelato il concept e quindi probabilmente a quel punto ne sapremo di più anche sulle specifiche tecniche.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026