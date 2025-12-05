Citroën ELO concept: il city-BEV che non si guida e basta, si vive

La casa francese presenta questa show car che reinterpreta abitabilità, modularità, lavoro e tempo libero nella filosofia Rest, Play, Work ed esplora soluzioni che potremmo vedere in futuro

Citroën (guarda la homepage di Citroën) la sa lunga su design e versatilità dei suoi modelli. La casa francese esplora a 360° la galassia del design e delle soluzioni audaci per migliorare la qualità di vita a bordo e fa spesso centro. Oggi si spinge ancora più in là e ci mostra un nuovo concept, che esalta tutta la filosofia del marchio.

Si chiama ELO, un prototipo pensato per esplorare le prossime direzioni della mobilità elettrica urbana. È un laboratorio progettuale che segue la scia del concept OLI del 2022 (guarda Citroën OLI), con l’obiettivo di immaginare soluzioni intelligenti e accessibili per un futuro in cui gli stili di vita diventano sempre più dinamici. L’ho visto in anteprima e adesso ve lo racconto nei dettagli.

Citroën ELO: il concept di city-BEV polivalente ed eco-sostenibile

Citroën ELO: il concept elettrico anticipa una nuova idea di mobilità

Il costruttore francese interpreta questa evoluzione attraverso un veicolo compatto, responsabile e orientato al benessere, pensato per adattarsi ai ritmi della giornata e offrire funzioni che vanno oltre il semplice spostamento da un punto A ad un punto B.

Citroën ELO: l'abitacolo trasformabile per guidare, lavorare e il tempo libero

Un city-BEV versatile: la filosofia Rest – Play – Work

ELO nasce come risposta alla crescente richiesta di spazi multifunzionali, soprattutto nei segmenti più urbani. La filosofia REST – PLAY – WORK, da qui il nome del concept, descrive un veicolo in grado di trasformarsi rapidamente per accompagnare momenti di relax, attività outdoor o lavoro agile.

L’idea alla base è semplice: non deve essere il conducente ad adattarsi al veicolo, ma il veicolo deve adeguarsi ai ritmi dell’utente.

La piattaforma totalmente elettrica fornisce anche nuovi margini progettuali. Il posizionamento del motore sull’asse posteriore, abbinato all’assenza di una plancia tradizionale, libera uno spazio interno sorprendente in rapporto ai 4,10 metri di lunghezza.

Citroën ELO: lungo poco più di quattro metri ma con interni spaziosi

Architettura elettrica e modularità by Citroën

Citroën utilizza l’architettura BEV per reinterpretare l’eredità degli MPV e dei veicoli ricreativi che hanno segnato la storia del marchio. Con ELO, il focus è sulla creazione di un ambiente che funzioni come estensione della quotidianità.

L’abitacolo diventa così una piccola “tiny house su ruote” dotata di soluzioni modulabili che soddisfano esigenze familiari, professionali, di tempo libero o semplicemente di riposo.

Gli elementi principali di questa reinterpretazione includono:

Accesso facilitato grazie a quattro porte apribili in direzioni opposte

Pianale completamente piatto per una migliore fruibilità

Modularità totale della seconda fila e dei sedili ausiliari

Visibilità ampliata data dalla posizione di guida centrale

Questa combinazione consente di sfruttare al massimo ogni centimetro cubo dell’abitacolo.

Interni fino a sei posti e moduli trasformabili

Nonostante le dimensioni contenute, ELO offre fino a sei posti. È un risultato ottenuto grazie a un layout flessibile che include:

Sedile guida centrale

Sedili posteriori modulari e rimovibili

Due sedili supplementari ripiegati sotto la seconda fila

L’abitacolo può assumere diverse configurazioni, tra cui:

Layout a quattro posti per il quotidiano

Configurazione a sei posti per trasportare più persone

Spazio notte per due adulti

Postazione di lavoro

Sala cinema in miniatura

La mancanza del montante centrale e l’apertura contrapposta delle portiere rendono più agevole entrare e muoversi. La larghezza di accesso raggiunge 1,92 metri, un valore insolito per un city-BEV.

Citroën ELO: un MPV compatto e realizzato con materiali derivati dal riciclo

Un linguaggio di design all’avanguardia

Lo stile di ELO combina superfici pulite e proporzioni tipiche dei minivan. Il design privilegia la funzione, ma non rinuncia all’espressività. Insomma, ELO trasmette una certa dose di simpatia. La tonalità arancione dominante — variabile tra giallo, rosso e arancio in base alla luce — esprime la personalità del concept.

Gli elementi stilistici principali includono:

Grandi superfici vetrate da 4,5 m², pensate per massimizzare la luminosità interna

Linea di cintura ribassata che sale verso la seconda fila

Passaruota pronunciati che conferiscono robustezza

Firma luminosa ispirata alla C5 Aircross, rielaborata per conferire maggiore verticalità

l paraurti anteriore e posteriore utilizzano un materiale leggero e resistente, il polipropilene espanso, identico a quello impiegato nelle protezioni laterali.

Citroën ELO: plancia all'avanguardia con informazioni proiettate su una superficie trasparente

Cockpit innovativo: infotainment proiettato sul parabrezza

Su ELO l’informazione non è più visualizzata su un display fisico, ma proiettata su una superficie trasparente dotata di pellicola riflettente, creando un effetto “fluttuante” che attraversa l’ampiezza del parabrezza.

Il sistema è progettato per:

Ridurre costi e complessità rispetto agli head-up display

Eliminare distrazioni e spostamenti dello sguardo

Adattarsi alla modalità di utilizzo (guida, lavoro, intrattenimento)

La scelta del volante a singola razza — reinterpretazione contemporanea di un’icona Citroën — amplia la visuale e integra comandi joystick per la gestione della strumentazione.

Citroën ELO: riposo e relax davanti alla TV

Un ambiente compatto può diventare un luogo confortevole per rilassarsi. Il concept è progettato per creare spazi accoglienti sia durante le attese quotidiane, sia per brevi soste fuori città.



La collaborazione con gli specialisti dell'outdoor di Decathlon, si è rivelata congeniale. I due materassi riposti nel fondo del bagagliaio si gonfiano tramite il compressore integrato. Il materiale garantisce rigidità e comfort senza l’uso di strutture aggiuntive.

Citroën ELO: soluzioni per la vita all'aria aperta realizzate in collaborazione con Decathlon

Il sistema è completato da:

Luci posteriori trasformabili in lampade da comodino

Grande apertura sul tetto, utile per godere della luce naturale o osservare le stelle

Supporti per proiettore compatibili con gli accessori sportivi Decathlon

È una configurazione furba pensata per brevi soste notturne.

Citroën ELO: un'ottima base di partenza per le attività all'aperto

Ma il progetto non si è fermato al semplice riposo, anzi. La collaborazione ha dato vita a una serie di soluzioni pensate per il tempo libero. L’obiettivo è creare un veicolo che supporti attività sportive, escursioni, picnic o semplici momenti all’aperto.

Tra le dotazioni più rilevanti:

Telo veranda agganciabile alle portiere

Borse anteriori dedicate

Sedili posteriori utilizzabili come sedie outdoor

Superfici d’appoggio sulle ali per appoggiare oggetti

Compressore integrato per gonfiare attrezzature

Tecnologia V2L per alimentare dispositivi esterni

L’auto diventa così punto di partenza per diverse attività, contribuendo a ridefinire il concetto di city-BEV come veicolo polivalente.

Citroën ELO: postazione strategica per lo smartworking

La diffusione del lavoro da remoto rende sempre più utile disporre di spazi adattabili.

ELO integra una postazione di lavoro mobile composta da:

Sedile guida con imbottitura differenziata

Rotazione a 360°

Mensola estraibile posizionata sotto il sedile centrale

Visualizzazione delle funzioni di videoconferenza sul parabrezza

Vani per smartphone, cuffie e accessori

Il cockpit si adatta per mostrare calendario, chiamate o meeting, rendendo l’abitacolo un micro-ufficio quando necessario.

Citroën ELO: abitacolo multifunzione realizzato con materiali eco-sostenibili

Il lato “green” di Citroën ELO con materiali riciclati

ELO punta a un approccio eco-sostenibile, che include la riduzione delle parti e il riciclo di materiali provenienti da altri progetti del marchio.

Tra gli elementi più significativi troviamo:

Feltro riciclato ottenuto da eccedenze del concept OLI

Polipropilene espanso riciclato al 30%

Rivestimenti plastificati durabili e lavabili

Materiali tecnici resistenti all’usura, pensati per un uso ricreativo

Questa selezione risponde alle esigenze di un uso intensivo e alle richieste contemporanee in termini di sostenibilità.

Citroën ELO: gli pneumatici del concept sono sviluppati in collaborazione con Good Year

Pneumatici Goodyear: tecnologia SightLine e design outdoor

Il concept utilizza pneumatici sviluppati in collaborazione con Goodyear. La tecnologia SightLine fornisce informazioni in tempo reale su pressione e usura, trasmesse al veicolo tramite sensori.

Un LED sul cerchio garantisce una lettura immediata della pressione di gonfiaggio che può essere verde se corretta oppure rossa se la gomma è sgonfia. Il battistrada, progettato per l’uso misto urbano–outdoor, garantisce trazione e resistenza. Il fianco arancione riprende l’identità estetica di ELO, mentre il design “a nido d’ape” ottimizza il flusso aerodinamico.

Citroën ELO: un veicolo che diventa compagno di mille avventure da condividere

Un concept che diventa compagno quotidiano

Citroën ELO non è solo un esercizio stilistico, ma un modello di ciò che potrebbe diventare la mobilità nei prossimi anni, un veicolo compatto, elettrico, accessibile e soprattutto trasformabile.

In un contesto in cui l’auto trascorre il 95% del tempo ferma, l’obiettivo è restituire valore anche ai momenti di sosta, offrendo nuovi scenari d’uso che superano il concetto di mezzo di trasporto. Voi cosa ne pensate di questo piccolo concept trasformabile con motore elettrico? Potrebbe rispondere alle nuove esigenze di mobilità? Diteci la vostra.

09/12/2025