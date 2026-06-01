Buon compleanno Citroën Berlingo: l'edizione speciale festeggia 30 anni di successi

Un'allestimento ricco di contenuti debutta per celebrare tre decenni della multispazio che ha dato vita a un nuovo segmento: più tecnologia, comfort e dettagli esclusivi per il trasporto passeggeri

Ve ne abbiamo parlato recentemente, Citroën celebra il compleanno del Berlingo, che compie la bellezza di 30 anni. Era il 1996 quando la multispazio francese debuttò per creare un nuovo segmento e iniziare la sua storia di successo (leggi la storia di Citroën Berlingo).

Trent’anni di successi per il multispazio francese

Oggi arriva il nuovo Berlingo 30 Ans, una edizione speciale realizzata per festeggiare uno dei modelli più rappresentativi del marchio transalpino. Il veicolo ha superato quota 4,2 milioni di esemplari prodotti e viene oggi commercializzato in 90 Paesi. Citroën lo descrive come un modello progettato ''per supportare stili di vita attivi, ideale per professionisti, famiglie, artigiani, anziani attivi e amanti della vita all'aria aperta''.

Citroën Berlingo 30 Ans: edizione speciale per celebrare la multispazio francese

Disponibile nelle versioni M e XL

La serie celebrativa è proposta esclusivamente per il trasporto passeggeri e mantiene la formula che ha decretato il successo della multispazio, evoluto nel tempo fino a diventare un riferimento nel segmento MPV. La gamma comprende la carrozzeria M (4,4 metri) e la carrozzeria XL (4,75 metri), quest’ultima disponibile in configurazione sette posti. Il modello conserva inoltre la praticità che lo ha sempre contraddistinto, con sedili posteriori modulari e removibili.

Citroën Berlingo 30 Ans: il versatile abitacolo con finiture esclusive

Dettagli esclusivi e comfort a bordo

Il badge 30 sul montante anteriore identifica immediatamente la versione speciale. Tra gli elementi distintivi figurano nuovi cerchi in lega neri da 16 pollici, vetri oscurati, telecamera posteriore a 180 gradi e il tetto panoramico Modutop. La scelta dei colori comprende Kaolin White, Kiama Blue, Gris Acier e Noir Perla Nera. Nell’abitacolo trovano spazio due schermi da 10 pollici, volante riscaldabile in pelle e i famosi sedili Advanced Comfort, ormai simbolo del benessere di bordo secondo la filosofia Citroën.

Citroën Berlingo 30 Ans: due misure di carrozzeria con motori benzina, diesel ed elettrici

Motorizzazioni, prezzi e disponibilità

L’allestimento della multispazio Citroën (guarda la homepage di Citroën Italia) è disponibile con motori benzina, diesel ed elettrici. Questa speciale variante 30° Anniversario avrà un prezzo in Francia compreso tra 27.800 e 39.500 euro. Non ancora comunicato, invece, il listino per il mercato italiano. Quanto alla disponibilità, gli ordini delle versioni benzina e diesel apriranno il 1° giugno 2026, mentre le elettriche arriveranno a luglio.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/06/2026