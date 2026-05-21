Trent’anni di Berlingo: Citroën festeggia la multispazio che ha fatto scuola fra genio e versatilità

Tre decenni di praticità tra famiglia, lavoro e innovazione per un veicolo che non esisteva e ha saputo rimanere al passo con i tempi. Una breve cronistoria in attesa del prossimo modello...

Un compleanno molto speciale quello che festeggia Citroën (guarda la homepage di Citroën) quest’anno. Infatti, sono passati esattamente trent’anni da quando, nel 1996, ha debuttato uno dei modelli più longevi della casa francese, la Berlingo. Non un semplice VAN compatto, ma un vero e proprio anello di congiunzione fra il mondo dei veicoli commerciali e quello delle automobili.

Un precursore della mobilità intelligente

Si, perché a quell’epoca non esisteva questa interpretazione della mobilità: Berlingo è stato un pioniere. Ma la storia di quei veicoli che possiamo definire “commerciali” di Citroën inizia molto prima.

Trent'anni di Citroën Berlingo: l'antesignana della multispazio è stata la 2 CV Fourgonette 1951

Si parte da molto lontano

Due esempi? Il primo è la 2 CV Fourgonette, costruita partendo dalla 2 CV Type A e commercializzata dal 1951 sull’onda della ricostruzione post-bellica. Il mercato chiedeva a gran voce una utilitaria voluminosa, e la casa francese rispose con quel modello.

Trent'anni di Citroën Berlingo: il commerciale C15 su base Visa debutta nel 1984

Il secondo esempio è la C15 del 1984, che verso la fine della sua carriera si è addirittura sovrapposta al Berlingo prima serie in alcuni mercati. Pensate che è stata una delle prime utilitarie leggere da trasporto a proporre una versione con motore elettrico.

Trent'anni di Citroën Berlingo: la prima versione del 1996 con capacità di carico di 800 kg

La nascita del primo Berlingo

Nel 1996, appunto, il cambio di passo con la Berlingo. Insomma, 30 anni e non sentirli, che per questo modello sono il preludio a una seconda giovinezza. Vediamo insieme perché.

Innanzitutto, perché nel 1996 un veicolo furbo come Berlingo non c’era. Ottimo per la famiglia, perfetto per il lavoro… un vero tuttofare. Il suo jolly è stato l’unire virtualmente i vantaggi di un veicolo da lavoro a quelli di una normale automobile. Insomma, tanto spazio dentro con un abitacolo pratico e versatile.

Un baule che ti faceva fare un trasloco e tanti colpi di genio per rendere tutto più facile. In 4 metri abbondanti tutta la praticità di un furgone che poteva trasportare bene cinque persone o gli attrezzi da lavoro. Motori? Il primo modello parte con un 1.4 benzina e un 1.9 diesel, poi anche un 1.8 più potente.

Trent'anni di Citroën Berlingo: la concept car Coupé de Plage del 1996 per gli sport estivi

Le versioni speciali

Trovano spazio anche delle varianti speciali: dalla XTR per il tempo libero e il leggero off-road alla stilosa Fiorucci, fino a un sacco di concept che non hanno mai visto la produzione come la Coupé de Plage, ispirata alle vacanze al mare, ma rimasta solo sulla carta.

Trent'anni di Citroën Berlingo: la seconda generazione debutta nel 2008 del tutto rinnovata

Il multispazio si rinnova dopo 12 anni

Nel 2008 arriva la seconda generazione. Furba come la prima ma più al passo dei tempi per design e motori. Stessi interni super spaziosi, ma finiture e allestimenti più attuali e una lunghezza superiore di oltre 20 cm alla vecchia Berlingo. I sedili sono indipendenti e smontabili e persino nel cielo dell'abitacolo è ricavato un alloggiamento per gli oggetti, sia davanti sopra il parabrezza, sia dietro, accessibile aprendo il portellone.

Trent'anni di Citroën Berlingo: soluzioni furbe come il ''ripostiglio'' posteriore nel tetto

Due le motorizzazioni, una a benzina e l’altra diesel, entrambe di 1.6 litri in diverse potenze, ma anche una versione con motore elettrico o alimentate a gas naturale. Due i restyling, uno nel 2012 e uno nel 2015, che hanno accompagnato l’MPV francese fino alla sua terza generazione.

Trent'anni di Citroën Berlingo: l'ultima generazione arriva nel 2018

L’ultima generazione ha otto anni

Nel 2018 debutta la nuova Berlingo in due lunghezze e con un design del tutto inedito, più moderno e declinato nelle varianti per passeggeri o trasporto merci. Il compatto VAN non si fa mancare nulla e regala ancora la medesima versatilità in un abitacolo in perfetto stile automobilistico. Tanta sostanza e tanto comfort, caratteristiche che lo hanno contraddistinto fin dalla nascita, a cui si aggiunge la connettività di un moderno sistema d’infotainment.

Trent'anni di Citroën Berlingo: i pratici sedili posteriori separati, spostabili e rimovibili

Motori? Anche qui, doppia scelta con il 1.2 PureTech a benzina o l’1.5 HDi diesel, sempre in differenti potenze e adesso anche con cambio automatico. Ma anche in questo caso c’è la versione con motore elettrico.

Trent'anni di Citroën Berlingo; il modello speciale per il raid Parigi-Samarcanda-Mosca del 1997

Protagonista globale

In mezzo tante proposte, un raid Parigi-Samarcanda-Mosca nel 1997, dove circa 300 ragazzi dai 18 ai 35 anni hanno percorso 8.500 chilometri a bordo dell’MPV francese. E Citroën Berlingo resta sempre sé stessa, fedele alla sua tradizione.

Oggi arriva una versione speciale, la 30 Ans, per celebrare questo importante traguardo, ma sulla quale c’è riserbo, almeno fino al 1° giugno. Solo allora verrà svelata e ve la presenteremo sui canali di Motorbox.

Ma non è tutto, visto che la Limited Edition farà da apripista a un nuovo modello sul quale i manager non si sono sbilanciati, ma ci hanno mostrato in anteprima alcune immagini di design e interni davvero molto interessanti. Sappiamo solo che lo mostreranno il 18/19 giugno prossimi. Insomma, trenta anni dopo, siamo pronti ad accogliere nuova Citroën Berlingo, sempre furba, sempre versatile e brillante. Cosa ci aspetta? Lo sapremo tra poco.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/05/2026