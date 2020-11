RIFORMULO Pensi a un mezzo pratico, ben modulabile, sicuro e accessoriato, e pensi a Citroën Berlingo. Tre generazioni una più moderna dell'altra, sia in chiave contenuti, sia design. Nel contesto di una vasta riorganizzazione dell'offerta di prodotti PSA Group, anche Berlingo ora rinnova la sua gamma. Scegliere la versione adatta ai propri bisogni diventa più semplice: ciascun allestimento acquista nuovi equipaggiamenti di serie, pescare dalla lista delle opzioni a pagamento non è più necessario.

FEEL Tra le principali novità, Citroen Berlingo allestimento Feel vede l’introduzione del Pack Safety Plus (Extended Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist, Pack Visibilità+, High Beam Assist), Radio DAB con touchscreen capacitivo da 8,1 pollici, presa USB frontale e Bluetooth.

FEEL PACK Il secondo grado di equipaggiamento aggiunge di serie cerchi in lega 16'' Starlit (finitura total black), pneumatici 205/60 R16 co kit di gonfiaggio, barre al tetto longitudinali nero brillante, portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico oscurato apribile, retrovisore interno elettrocromatico, panchetta posteriore seconda fila a scomparsa con 3 posti individuali e sistema easybreak, 2 porta bicchieri e una presa 12 V in terza fila, volante in pelle con comandi integrati, vetri oscurati in seconda e terza fila, alzacristalli elettrici in seconda fila, Retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente.

SHINE L’allestimento Shine infine rappresenta il top di gamma e aggiunge cerchi in lega 17'' Spin (finitura diamantata), pneumatici 205/55 R17, climatizzatore automatico bizona, Color Head-Up Display e Top Rear Vision (telecamera posteriore).

COMBI LIVE Si aggiunge alla flotta Citroën Berlingo Combi Live M: stesso design frontale della versione Van e stessi interni in tessuto Mica Grey. Di serie il climatizzatore manuale e la Radio DAB con presa USB e Bluetooth. Disponibile nelle lunghezze M e XL, lo stesso allestimento è previsto anche per la variante commerciale (Citroën Berlingo Combi Live N1) a 5 posti e paratia divisoria interna grigliata.

MOTORI La gamma propulsori di Citroën Berlingo risponde ora integralmente alla normativa antinquinamento Euro 6.2 e comprende due motori 3 cilindri 1.2 turbo benzina (PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8) e due 4 cilindri 1.5 diesel (BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti).

RIASSUMENDO Di seguito, tutti i prezzi di Citroen Berlingo 2021 negli allestimenti Feel, Feel Pack e Shine, e - a parte - in versione Combi Live.

FEEL FEEL PACK SHINE M XL -5P XL – 7P M XL -5P XL – 7P M XL -5P XL – 7P PureTech 110 S&S Є 22.800 Є 24.300 Є 24.950 PureTech 130 S&S EAT8 Є 25.050 Є 26.550 Є 27.200 Є 26.550 Є 28.050 Є 28.700 Є 27.300 Є 28.800 Є 29.450 BlueHDi 100 S&S Є 24.000 Є 25.500 Є 26.150 Є 25.550 Є 27.000 Є 27.650 Є 26.250 Є 27.750 Є 28.400 BlueHDi 130 S&S Є 24.750 Є 26.250 Є 26.900 Є 26.250 Є 27.750 Є 28.400 Є 27.000 Є 28.500 Є 29.150