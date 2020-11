SPAZIO A VOLONTÁ Peugeot Traveller è il van multiuso della Casa del Leone, un furgone disponibile in tre diverse configurazioni di lunghezza e in grado di ospitare a bordo fino a 8 passeggeri. Apprezzato per la sua versatilità, Peugeot Traveller è il compagno ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di volumetrie interne spaziose, siano essi taxi, NCC, professionisti, o perché no, anche famiglie numerose che amano il confort di bordo.

OFFERTA AMPIA Come buona parte degli altri modelli Peugeot presenti a listino, anche Traveller rinnova la sua offerta di motori omologati Euro 6d. Ciò si concretizza nell’ingresso in gamma della nuova motorizzazione 1.6 Diesel BlueHDi 140 con sistema Stop&Start, abbinato a cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico EAT8 a 8 rapporti. Questa nuova motorizzazione a gasolio da 145 CV sostituisce i propulsori 1.6 BlueHDi 150 con cambio manuale e 1.6 BlueHDi 120 con EAT8. Con il debutto dell’inedito BlueHDi 140, Peugeot Traveller può ora contare su un’offerta ampia e variegata che comprende: BlueHDi 120 con cambio manuale 6 marce, BlueHDi 140 manuale e automatico e infine 2.0 BlueHDi 180, disponibile esclusivamente con cambio automatico EAT8.

ANCHE FULL-ELECTRIC In tempi recenti, anche per Peugeot Traveller è stata introdotta una versione full-electric, ribattezzata e-Traveller. Con 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia, il van è equipaggiato con batterie da 50 kWh o in alternativa con accumulatori maggiorati da 75 kWh. Ordinabile già da oggi, Peugeot Traveller con motore Diesel BlueHDi 140 S&S attacca a 35.200 euro e arriverà nelle concessionarie del nostro Paese a partire dalla fine di gennaio 2021.