Novità auto

Citroën C5 Aircross Émeraude, arriva la nuova serie speciale: più stile e dotazioni

Avatar di Filippo Vendrame,

3 ore fa - Il SUV francese si veste di Blu

La commercializzazione partirà da ottobre 2026
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Citroen ha annunciato una nuova serie speciale dedicata alla C5 Aircross. Si chiama C5 Aircross Émeraude e si caratterizza per una serie di elementi estetici dedicati, oltre a una migliore dotazione di serie. Il SUV sarà presentato in anteprima al Forum Economico Bretone il 10 settembre e sarà poi commercializzato a partire da ottobre 2026.

Citroen C5 Aircross Émeraude

Citroen C5 Aircross Émeraude, ecco com'è fatta

Il SUV si riconosce immediatamente per la particolare tinta della carrozzeria chiamata Blu Émeraude. Troviamo poi una serie di elementi dedicati come i Color Clip Blu Émeraude sul paraurti anteriore e sulla protezione della porta anteriore, la bandiera francese integrata negli elementi aerodinamici del montante posteriore e la firma Émeraude collocata accanto a essa. Per chi volesse, comunque, Citroen permette di scegliere questa serie speciale anche nelle colorazioni Nero Perla Nera, Grigio Platinum, Bianco Okenite e Verde Astoria.

C5 Aircross Émeraude si basa sull'allestimento Plus che viene però ulteriormente arricchito con una serie di dotazioni extra pensate per migliorare il comfort.

Citroen C5 Aircross Émeraude

Di serie troviamo, tra le altre cose, sedile guida regolabile elettricamente, sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile, bracciolo per la seconda fila, ricarica wireless per smartphone e portellone motorizzato hands-free. Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, il SUV offre l'assistente al mantenimento della corsia, l'allerta traffico posteriore in retromarcia (fino a 40 metri), l'assistenza semi-automatica al cambio di corsia, il suggerimento anticipato dei limiti di velocità e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga distanza (fino a 75 metri).

All'interno dell'abitacolo troviamo poi richiami blu che evocano il tema della serie speciale, presenti su un’etichetta applicata ai sedili anteriori e su un inserto impresso nella parte rivestita in tessuto della plancia, davanti al passeggero. Tappetini dedicati completano la dotazione di serie di questa versione speciale del SUV francese.

Citroen C5 Aircross Émeraude, interni

Curiosità, Emeraude è un richiamo alla Côte d’Émeraude, situata a pochi chilometri da Rennes-La Janais, il sito produttivo di un modello sviluppato e costruito in Francia. La nuova serie speciale si potrà abbinare a tutte le motorizzazioni del SUV che, ricordiamo, è sia ibrido e sia 100% elettrico.

VEDI ANCHE
Citroen valuta l’erede della C4 Picasso ispirandosi al concept ELO
Ufficiale, torna la Citroen 2CV: sarà elettrica e accessibile
Tags
citroënnovità autocitroen c5 aircross

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Citroen C5 Aircross
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    C5 Aircross BlueHDi 130cv Automatico Plus 130 / 9639.600 €
    C5 Aircross BlueHDi 130cv Automatico Max 130 / 9640.050 €
    C5 Aircross Hybrid 145cv Automatico Plus 136 / 10040.600 €
    C5 Aircross Hybrid 145cv Automatico Max 136 / 10041.050 €
    C5 Aircross Plug-in Hybrid 225cv Automatico Plus 181 / 13349.050 €
    C5 Aircross Plug-in Hybrid 225cv Automatico Max 181 / 13349.550 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Citroen C5 Aircross visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Citroen C5 Aircross
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Citroen
    Citroen
    Vedi anche