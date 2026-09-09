Citroën C5 Aircross Émeraude, arriva la nuova serie speciale: più stile e dotazioni

Citroen ha annunciato una nuova serie speciale dedicata alla C5 Aircross. Si chiama C5 Aircross Émeraude e si caratterizza per una serie di elementi estetici dedicati, oltre a una migliore dotazione di serie. Il SUV sarà presentato in anteprima al Forum Economico Bretone il 10 settembre e sarà poi commercializzato a partire da ottobre 2026.

Citroen C5 Aircross Émeraude

Citroen C5 Aircross Émeraude, ecco com'è fatta

Il SUV si riconosce immediatamente per la particolare tinta della carrozzeria chiamata Blu Émeraude. Troviamo poi una serie di elementi dedicati come i Color Clip Blu Émeraude sul paraurti anteriore e sulla protezione della porta anteriore, la bandiera francese integrata negli elementi aerodinamici del montante posteriore e la firma Émeraude collocata accanto a essa. Per chi volesse, comunque, Citroen permette di scegliere questa serie speciale anche nelle colorazioni Nero Perla Nera, Grigio Platinum, Bianco Okenite e Verde Astoria.

C5 Aircross Émeraude si basa sull'allestimento Plus che viene però ulteriormente arricchito con una serie di dotazioni extra pensate per migliorare il comfort.

Citroen C5 Aircross Émeraude

Di serie troviamo, tra le altre cose, sedile guida regolabile elettricamente, sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile, bracciolo per la seconda fila, ricarica wireless per smartphone e portellone motorizzato hands-free. Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, il SUV offre l'assistente al mantenimento della corsia, l'allerta traffico posteriore in retromarcia (fino a 40 metri), l'assistenza semi-automatica al cambio di corsia, il suggerimento anticipato dei limiti di velocità e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga distanza (fino a 75 metri).

All'interno dell'abitacolo troviamo poi richiami blu che evocano il tema della serie speciale, presenti su un’etichetta applicata ai sedili anteriori e su un inserto impresso nella parte rivestita in tessuto della plancia, davanti al passeggero. Tappetini dedicati completano la dotazione di serie di questa versione speciale del SUV francese.

Citroen C5 Aircross Émeraude, interni

Curiosità, Emeraude è un richiamo alla Côte d’Émeraude, situata a pochi chilometri da Rennes-La Janais, il sito produttivo di un modello sviluppato e costruito in Francia. La nuova serie speciale si potrà abbinare a tutte le motorizzazioni del SUV che, ricordiamo, è sia ibrido e sia 100% elettrico.

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