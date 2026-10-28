Benda presenta a EICMA la custom Dark Flag 600 Ultra EC

Una cruiser con motore V4 da quasi 600 cc è già qualcosa di piuttosto insolito, ma Benda ha deciso di spingersi oltre. A EICMA 2026 il costruttore cinese presenta, tra le altre novità (come la Capra 700) la nuova Dark Flag 600 Ultra EC, un'evoluzione della sua famiglia di cruiser che punta forte sulla tecnologia, senza rinunciare a un'estetica muscolosa e fuori dagli schemi. Le novità non si limitano al motore: troviamo infatti un telaio completamente nuovo, sospensioni pneumatiche che regolano automaticamente l'altezza della moto e, soprattutto, una frizione elettronica che permette di partire, fermarsi e cambiare marcia senza utilizzare la leva al manubrio.

Benda Dark Flag 600 Ultra EC: il V4 sale a quasi 600 cc

Il cuore della nuova Dark Flag è un quattro cilindri a V da 598,5 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione a 16 valvole. Un'architettura meccanica che rappresenta uno degli elementi più caratteristici della famiglia Dark Flag e che permette alla cruiser cinese di distinguersi dalle tante bicilindriche presenti sul mercato.

Il motore sviluppa 52 kW, equivalenti a circa 71 CV, a 10.500 giri/min, mentre la coppia massima è di 55 Nm a 8.000 giri/min. Numeri che, almeno sulla carta, raccontano di un propulsore con una certa propensione a girare alto, decisamente diverso per impostazione rispetto ai tradizionali bicilindrici di grossa cilindrata che equipaggiano molte cruiser. L'alimentazione è gestita attraverso un acceleratore elettronico Ride-by-Wire, mentre il cambio è a sei rapporti con trasmissione finale a cinghia.

Frizione elettronica BEC Mk III: come funziona?

Benda Dark Flag 600 Ultra EC, sparisce la leva della frizione

Una delle novità più interessanti è nascosta proprio nella sigla EC, acronimo di Electronic Clutch. La Dark Flag 600 Ultra utilizza infatti la terza generazione del sistema Benda Electronic Clutch (BEC Mk III), una frizione a gestione elettronica che permette al pilota di partire, cambiare marcia e fermarsi senza dover azionare manualmente la leva. Attenzione, però, perché non si tratta di un cambio completamente automatico: la selezione dei sei rapporti rimane affidata al tradizionale pedale sinistro. Il sistema gestisce autonomamente l'azionamento della frizione, riducendo il lavoro richiesto al pilota soprattutto nelle ripartenze frequenti e nel traffico. A completare la dotazione troviamo anche il cruise control, attivabile attraverso un comando dedicato.

Telaio completamente nuovo: più rigido, leggero e stretto

Le modifiche introdotte da Benda non si fermano alla trasmissione. La Dark Flag 600 Ultra EC adotta infatti un nuovo telaio a doppio trave, sviluppato per migliorare il comportamento dinamico e rendere la moto meno ingombrante nella zona centrale.

Rispetto alla precedente Dark Flag 500 Commander, il costruttore dichiara numeri interessanti:

3,5 kg risparmiati sul peso del telaio;

rigidità torsionale superiore del 40%;

incremento del 74% del rinforzo strutturale;

larghezza complessiva ridotta di oltre 40 mm.

La nuova architettura ha inoltre permesso di abbandonare il precedente airbox laterale in favore di un sistema di aspirazione centrale di maggiore volume, con un miglioramento dichiarato del 30% dell'efficienza di aspirazione. Cambiano anche gli spazi a disposizione del pilota: la diversa disposizione degli elementi meccanici lascia più libertà alle gambe, mentre le pedane sono state riposizionate di 11 mm rispetto al modello precedente.

Sospensioni pneumatiche: si alza quando parti e si abbassa quando ti fermi

Benda Dark Flag 600 Ultra EC

L'altra particolarità tecnica della nuova Benda riguarda la sospensione posteriore. La Dark Flag 600 Ultra EC utilizza un sistema pneumatico a doppia camera di seconda generazione, già visto sulla Rock, capace di regolare automaticamente l'assetto della moto. All'avvio, la sospensione provvede a livellare la moto portandola nella configurazione prevista per la marcia. Quando il motore viene spento, invece, il sistema abbassa il posteriore, facilitando le operazioni di salita e discesa dalla sella.

L'altezza dichiarata varia da 680 a 730 mm, valori che confermano la volontà di mantenere un'impostazione accessibile, nonostante la presenza di un motore a quattro cilindri e una struttura piuttosto importante. Il peso in ordine di marcia è infatti di 254 kg, mentre l'interasse misura 1.588 mm.

All'anteriore troviamo una forcella telescopica tradizionale, mentre l'impianto frenante prevede dischi su entrambe le ruote, assistiti dall'ABS. Gli pneumatici, montati su cerchi da 16 pollici, misurano 130/90 all'anteriore e 180/65 al posteriore: una scelta che contribuisce a definire la silhouette muscolosa della moto.

Design: una cruiser che non vuole passare inosservata

Benda Dark Flag 600 Ultra EC

Anche dal punto di vista estetico, la nuova Dark Flag 600 Ultra EC mantiene un'identità ben riconoscibile. Le proporzioni sono quelle tipiche di una cruiser, con una sella bassa, il serbatoio pronunciato e il motore V4 lasciato in bella evidenza. A caratterizzare maggiormente il frontale troviamo un proiettore centrale a LED, incorniciato da quattro elementi luminosi diurni dalla forma a zanna. Una soluzione piuttosto scenografica, che conferisce alla moto un aspetto moderno e quasi futuristico.

Il cockpit combina invece due strumenti differenti: un display TFT principale e un secondo schermo integrato direttamente nel serbatoio, dedicato alla visualizzazione della temperatura del liquido di raffreddamento e del livello carburante. Non mancano le prese USB-A e USB-C per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle finiture, con una sella Orion caratterizzata da cuciture specifiche, un emblema monoblocco in acrilico e comandi al manubrio con dettagli cromati e un'impostazione che richiama quella dei controller da gaming. A completare il quadro ci pensano i due scarichi simmetrici, disposti sui lati della moto, che valorizzano ulteriormente la presenza del quattro cilindri.

Benda Dark Flag 600 Ultra EC: arriva anche la versione A2

Benda ha confermato che la nuova Dark Flag 600 Ultra EC sarà proposta sul mercato europeo

VEDI ANCHE