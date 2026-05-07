Offerta Wottan Rebbe Scrambler 125, arriva il maxi sconto: ecco quanto costa

La nuova stagione motociclistica ha preso il via e per questo mese di maggio Wottan Motor ha lanciato un'interessante promozione che punta a rendere ancora più competitiva la Rebbe Scrambler 125 sul mercato delle moto entry level.

Taglio di prezzo per il mese di maggio

Nel dettaglio, fino alla fine del mese, la Rebbe Scrambler 125 è proposta con un interessante sconto di ben 900 euro. Normalmente, la moto è offerta sul mercato a 3.590 euro. Grazie a questa promozione, il prezzo si abbassa a 2.690 euro. Ricordiamo che questo modello adotta un motore monocilindrico di 125 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 10,5 kW (14,3 CV) a 9.000 giri al minuto.

Telaio in acciaio e ciclistica affidata a una forcella telescopica idraulica di 33 mm​ e a un monoammortizzatore centrale con precarico regolabile. L'impianto frenante è composto da un disco anteriore da 300 mm e da un disco posteriore da 240 mm. Ovviamente c'è l'ABS. Ruote da 17 pollici e peso in ordine di marcia di 163 kg.

Rebbe Scrambler 125

Le offerte con finanziamento

Oltre alla promozione sulla Rebbe Scrambler 125, Wottan Motor ha confermato una serie di iniziative finanziarie confezionate grazie al partner Santander e valide per tutta la sua gamma.

C'è ad esempio il finanziamento “Interessi Zero”, disponibile con durata di 12 o 24 mesi fino a un massimo di 4.000 euro, senza anticipo e con TAN 0%. L'azienda offre inoltre la nuova formula “Tabella Flex”, che consente di finanziare l’intero importo del veicolo in 60 mesi. Dopo le prime 24 rate agevolate, il cliente potrà scegliere se saldare la maxi-rata finale oppure rifinanziare l’importo residuo nei successivi 36 mesi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrme, 07/05/2026