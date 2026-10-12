Wottan ONE 125: lo scooter che costa meno di 1.900 euro ma ha già tutto di serie

Il segmento degli scooter 125 economici accoglie un nuovo protagonista. Si chiama ONE 125 ed è la proposta di Wottan per chi cerca un mezzo pratico con cui affrontare gli spostamenti quotidiani, senza spendere una fortuna. Il nuovo scooter della Casa spagnola punta su ruote alte, pedana piatta e una dotazione di serie completissima.

WOTTAN ONE 125: PRATICITÀ PRIMA DI TUTTO

Wottan ONE 125

Il nuovo ONE 125 adotta una configurazione con ruota anteriore da 16 pollici e posteriore da 14 pollici, una soluzione che punta a conciliare stabilità sulle strade cittadine e agilità nel traffico. A renderlo accessibile anche ai meno esperti contribuiscono il peso di 120 kg in ordine di marcia e la sella a 780 mm da terra. La pedana piatta facilita il trasporto di borse e piccoli bagagli, mentre il bauletto posteriore in tinta con la carrozzeria, fornito di serie, aumenta la capacità di carico. Non manca un vano portaoggetti anteriore. Interessante anche la dotazione tecnologica, soprattutto considerando la fascia di prezzo: illuminazione Full LED, strumentazione LCD a colori, sistema keyless e parabrezza regolabile su tre posizioni sono tutti inclusi nell'equipaggiamento standard.

MOTORE, CONSUMI E AUTONOMIA

A spingere il Wottan ONE 125 ci pensa un monocilindrico quattro tempi da 124 cc, capace di sviluppare 9 CV a 7.500 giri/min e 9,5 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Non è certo il riferimento di categoria, ma più che sulle prestazioni pure, il nuovo scooter punta sull'economia: Wottan dichiara un consumo di appena 2,3 litri per 100 km, equivalenti a circa 43,5 km/l. Considerando il serbatoio da 8 litri, l'autonomia teorica supera i 340 km, naturalmente da verificare nell'utilizzo reale.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Wottan ONE 125

Il nuovo Wottan ONE 125 è già disponibile presso la rete dei concessionari ufficiali in tre colorazioni: Pearl White, Silver Grey e Cosmic Black. Il prezzo di listino è fissato a 1.890 euro, cifra che, alla luce della dotazione offerta, rappresenta senza dubbio uno degli argomenti più interessanti del nuovo scooter spagnolo.

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