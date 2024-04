Sportivo sì, ma low cost: la prova del Wottan Storm-R 300

In sella al Wottan Storm-R 300, scooter sportivo low cost di provenienza spagnola: grintoso nel look e nelle prestazioni

Leggi Wottan sulla carena e probabilmente pensi a uno scooter cinese, ma seppur giovane - è nato nel 2009 - chi firma il Wottan Storm-R 300 è un costruttore spagnolo, attivo soprattutto in patria e in Italia. Ecco quali opinioni mi sono fatto dopo la prova su strada.

Wottan Storm-R 300

Il colpo d'occhio sullo Storm-R è quasi un colpo di fulmine. La livrea che gioca sulle variazioni del grigio scuro gli dà una grinta paurosa (ma non mancano colorazioni su base rossa, bianca o blu) e sapienti citazioni al meglio delle moto supersportive odierne vengono armonizzate in una linea tesa e pulita, aggressiva e sportiva. Senza alcun eccesso, va sottolineato. Visto di lato si nota che il codone è corto: il passo è più lungo di quanto le forme compatte lascino intuire. Belle le luci anteriori, che ricordano le vecchie Honda CBR 600 e 1000 RR, bello anche il boomerang luminoso al posteriore che ricorda vagamente la Ducati Panigale. Il tunnel centrale è vestito di carbonio e l'anodizzazione color oro dei foderi della forcella (rovesciata da 43 mm), come dei serbatoi separati del gas degli ammortizzatori posteriori, contribuiscono a un effetto scenico di grande impatto: ulteriormente esaltato dal doppio disco anteriore a margherita.

Wottan Storm-R 300, forcella a steli rovesciati e cerchio da 15''

MANI AL CALDO In sella l'occhio cade sul parabrezza regolabile a brugola e sulla strumentazione TFT, che offre due grafiche diverse ed è regolabile nella luminosità. La grafica non è contrastatissima, va detto, ma è comunque ben leggibile anche in piena luce, per quanto riguarda il tachimetro, il livello del carburante e la temperatura dell'acqua. Meno immediata la lettura delle indicazioni secondarie, come il contagiri, i contachilometri totale e parziali, e il voltaggio della batteria: per via delle scritte piccole e in caratteri sottili. La dotazione prevede un sistema keyless facile da utilizzare, leve dei freni regolabili, una presa USB per caricare il telefonino e le manopole riscaldabili. Manca giusto il controllo di trazione, mentre risponde presente l'ABS, che è disattivabile con un tasto sul manubrio.

Wottan Storm-R 300, la strumentazione

CAPACITÀ DI CARICO Il vano sottosella è ampio, ma non molto profondo: ci stanno un casco modulare con la mentoniera sbloccata e un jet insieme, oltre ai documenti e a un'antipioggia. Al posto del modulare potrebbe entrarci un casco integrale, ma non tutti ci stanno: dipende dalla forma della mentoniera. Occhio a riporre le borse della spesa, che rischiano di finire schiacciate. Due i vani nel retroscudo: non molto grandi, va detto, visto che possono contenere grossomodo un paio di palline da tennis ciascuno. Curiosa la chiusura: se è immediato premere il pulsante rotondo per sbloccarli (sono privi di serratura) è meno immediato capire che il pulsante di cui sopra va premuto di nuovo per per bloccarli in chiusura. L'impressione generale, comunque, è di una qualità confrontabile con quella dei rivali più agguerriti.

Wottan Storm-R 300, la sella è comandata keyless

In sella la posizione è raccolta. Il manubrio si avvicina al guidatore stimolando una seduta arretrata: molto comoda e dominante, ma in questo modo, va detto, la larghezza della sella (che si trova a 790 mm da terra) rende pià difficile toccare coi piedi al semaforo. Fin dai primi metri lo Storm-R è agile e scattante, con il motore da 26 cavalli che gli fa prendere velocità con entusiasmo. Non serve un lancio molto lungo per vedere il tachimetro superare i 150 km/h indicati, ma va detto che l'indicazione è molto ottimistica, visto che lo scarto alla velocità massima supera i 20 km/h. Poco male: ragionevolmente comodo anche per il passeggero, che ha a disposizione maniglie ben posizionate e pedane alla giusta distanza dal sellino, lo Storm-R è uno scooter divertente e piacevole da usare, con un assetto un po' tonico, a dare una sensazione di sportività, che tuttavia penalizza poco la guida urbana. In ogni caso gli ammortizzatori posteriori sono regolabili in precarico, se doveste preferirli più ''accondiscendenti''.

Wottan Storm-R 300, maniglie del passeggero e ammortizzatore posteriore

ATTENZIONE AL DETTAGLIO Al salire della velocità avverto una certa leggerezza dell'avantreno, che tende a innescare qualche lieve ondeggiamento: ondeggiamento che comunque rimane appena accennato e non aumenta se evito di appendermi al manubrio. Bene la frenata, nonostante l'esemplare in prova abbia probabilmente bisogno di uno spurgo al circuito della pompa anteriore. Modulabilità e potenza non mancano e il disco posteriore da 230 mm dà una bella mano a quelli anteriori da 260 mm, lavorati da pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale. L'unico appunto riguarda la stampella laterale, il cui interruttore impedisce l'avvio del motore, ma non il ''cranking'', ossia l'azione del motorino d'avviamento. In questo modo, se non te lo ricordi, rischi di scaricare la batteria. Nessun interruttore, invece, sul cavalletto centrale, che permette di lasciare lo scooter in sosta anche col motore acceso. Il serbatoio è da 14,5 litri, che con un consumo dichiarato di 4,3 l/100 km dovrebbe consentire tra 300 e 340 km di autonomia nel mondo reale (sempre secondo il percorso e lo stile di guida).

La prova del Wottan Storm-R 300

Alla luce di quanto abbiamo visto, e considerando che le manopole riscaldabili sono di serie, il prezzo di questo Wottan Storm-R 300 è davvero aggressivo. Con 4.900 euro si posiziona addirittura un centinaio di euro sotto altri modelli economici di media cilindrata, qualificandosi tra i più accessibili sul mercato. E certamente tra i più riusciti dal punto di vista del design (rinunciando a qualcosa in termini di sportività c'è pure lo Storm-S a 4.390 euro). Un po' limitata la scelta quando si tratta di accessori: nel menu figurano lo schienalino per il passeggero (85 euro), piastra e bauletto da 180 a 324 euro secondo la capienza. Nel prezzo sono compresi il soccorso stradale per 12 mesi e 4 anni di garanzia, estendibili di un ulteriore anno facoltativo.

Motore monocilindrico, 278 cc Potenza 25,8 CV a 8.500 giri Coppia 24 Nm a 6.500 giri Ruote 15” ant. - 14” post. Altezza sella 790 mm Peso 186 kg Prezzo da 4.900 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/04/2024