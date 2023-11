Voge Sfida SR3, com'è lo scooter GT 300 cc presentato a EICMA 2023

Dopo il successo dello Sfida SR4 400 a EICMA 2023 Voge presenta il fratello minore Sfida SR3 300, che ripropone la tecnologia e gli elementi di successo del modello da cui deriva. Scopriamo insieme com’è fatto.

DESIGN Il design della Sfida SR3 è caratterizzato da linee tese e spigolose, che conferiscono allo scooter un aspetto sportivo e contemporaneo. Come sul 400 anche qui a giocare da protagonista è il frontale, caratterizzato dal faro anteriore a LED, sormontato dall'ampio parabrezza regolabile manualmente in altezza. Più sfuggente, ma comunque ampia, la coda, con il faro che corre da una parte all’altra della lunghezza, integrando anche le frecce.

MOTORE Il motore del nuovo Voge Sfida SR3 è un monocilindrico di 244,3 cc raffreddato a liquido, accreditato di 25,5 CV di potenza massima a 8000 giri e 23 Nm a 5500 giri di coppia, numeri allineati ai migliori scooter della sua categoria, la velocità massima dichiarata dal costruttore è di 125 km/h. Prestazioni “tenute a bada” dal controllo di trazione escludibile

Voge Sfida SR3, vista laterale

CICLISTICA Lo scheletro dello Sfida SR3 è un classico telaio in tubi di acciaio, disegnato con quote ciclistiche pensate per esaltare la maneggevolezza e la facilità di guida, abbinato ad una forcella tradizionale all’anteriore e una coppia di ammortizzatori al posteriore. Gli pneumatici sono calzati su cerchi in lega da 14 pollici davanti e 13 pollici dietro me. Il peso è contenuto in 165 kg a secco e frenato da un coppia di dischi con l’immancabile ABS di seria, la sella è a soli 770 mm da terra.



DOTAZIONE Particolarmente ricca. Degno di nota è il display LCD della strumentazione, con grafica bianca su fondo nero. Efficace e bella da vedere è la coppia di gruppi ottici LED. A completare il quadro ci sono l'avviamento keyless, la presa di ricarica USB e il vano sottosella per caricare un casco integrale e un jet.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2023