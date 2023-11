Voge: a EICMA 2023 lo scooter adventure Sfida SR2 ADV

Al richiamo dell’avventura è difficile resistere, anche se sei un “semplice” scooter. Il trend è ormai chiaro e Voge ha deciso che nella sua gamma scooter ampliata a EICMA uno scooter adventure non potesse mancare. Ecco il nuovo Sfida SR2 ADV, scopriamo com’è fatto.

DESIGN Un po’ come tutti gli scooter di questa tipologia, anche Sfida SR2 ADV fa il verso alle maxi enduro, con linee spigolose, becco accennato, manubrio a vista e ruote leggermente tassellate. Un look sportivo e grintoso che non passa certo inosservato, anche se, va detto, iniziano un po’ ad assomigliarsi tutti fra loro questi scooter avventurosi.

Voge Sfida SR2 ADV, due le motorizzazioni disponibili

MOTORE Non una, ma ben due sono le motorizzazioni disponibili per Sfida SR2 ADV, entrambe monocilindriche da 124 o 174 cc, con potenze rispettive di 11,4 CV (8,5 kW) a 8500 giri e 17,7 CV (13,2 kW) a 8500 giri. Entrambe le cilindrate sono dal sistema Start&Stop che promette di abbassare consumi ed emissioni.

CICLISTICA Al telaio tubolare in acciaio è collegata la forcella telescopica mentre il braccio oscillante è collegato al telaio attraverso una coppia d’ammortizzatori dall’escursione maggiorata con serbatoio del gas separato. I cerchi sono in lega leggera con diametro di 14 e 13 pollici, il peso a secco è di 135 kg (140 kg per il 200) fermati dall’impianto frenante a doppio disco con ABS. L’altezza della sella è a 810 mm, non esageratamente alta ma nemmeno raso terra, i più bassi potrebbero incorrere in qualche problema.

Voge Sfida SR2 ADV, dettaglio della strumentazione

DOTAZIONE Piuttosto ricca la dotazione dei due scooter ADV, con parabrezza regolabile elettricamente in altezza, display LCD con navigazione e connettività, presa USB e sistema d’avviamento Keyless con funzionalità di ricerca del veicolo, utile quando si parcheggia il luoghi particolarmente affollati.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2023