Wottan Motor a EICMA 2023: un concept e due nuovi modelli, Storm-X 125 e X-SUV 250

La casa spagnola amplia ad EICMA 2023 la sua gamma, fino ad oggi costituita dallo Storm-300 e dallo Storm-V 125, con il granturismo Storm-X 125 e lo sportivo X-SUV 125 e 250. Insieme a loro arriva il concept D03: un prototipo di crossover che dovrebbe arrivare nel corso del 2024 in versione definitiva.

Lo Storm-X è uno scooter gran turismo dal design moderno con ruote da 14'' all'anteriore e 13'' al posteriore che ha l'ambizione di distinguersi per la qualità e le prestazioni del motore, infatti sviluppa 14,6 CV, vicinissimo al massimo della potenza guidabile con la patente A1 o B. Le prestazioni riteniamo che saranno brillanti anche grazie al peso di soli 142 kg, mentre l'altezza della sella a 75 cm da terra non dovrebbe mettere in difficoltà nessuno. La tecnologia è di ottimo livello: è presente infatti uno schermo TFT da 7'' che comunica con lo smartphone tramite bluetooth e mostra le informazioni del navigatore. Non solo, Storm-X vanta anche il controllo di trazione e il sistema Start&Stop per ridurre i consumi.

Wottan Motor Storm-X 125 vista posteriore

VEDI ANCHE

L'X-SUV, con ruote da 14'', vanta due motorizzazioni: un 125 da 13 CV e un 250 da 26 CV, ma le differenze finiscono qui perchè entramabe le versioni vantano un design (italiano) personale e sportivo come dimostra la pinza radiale e il doppio ammortizzatore posteriore con serbatoio del gas separato dorato. Come per l'X-Storm il capitolo tecnologia è completo: schermo TFT da 7'', avviamento keyless e presa USB.

Wottan Motor X-SUV 125 e 250 vista laterale

ARRIVI E PREZZI I prezzi dei nuovi scooter Wottan Motor sono ancora in definizione. Riguardo al loro arrivo sul mercato, lo Storm-X è previsto per fine novembre 2023 mentre per l'X-SUV si parla di maggio 2024. Sapranno i nuovi scooter spagnoli dare del filo da torcere all'agguerrita concorrenza?

Pubblicato da Alessandro Moro, 10/11/2023