Wottan: la promo su scooter e moto Euro 5. Cosa prevede e i modelli interessati

Sui modelli Euro 5 di Rebbe, Storm-R e Storm-S omologazione inclusa nel prezzo di listino e un anno di soccorso stradale incluso nel prezzo.

Il problema del cambio normativa da Euro5 a Euro 5+ ha influenzato l'andamento del mercato moto per tutto il 2025, ma si tratta di problema solo per i costruttori (o i commercianti), per chi è interessato all'acquisto di uno scooter o una moto, invece, questo può rappresentare un'opportunità vantaggiosa per avere sconti e promozioni. Wottan, nello specifico, ha ufficializzato una promozione riguardante i suoi modelli Euro 5 ancora da immatricolati presso la propria rete vendita. Scopriamo insieme di che modelli si tratta e in cosa consiste la promozione

Promozione Wottan: modelli interessati e vantaggi per i clienti

Wottan Rebbe 401: la Cafè Racer

Fino al 31 dicembre 2025, sulla café racer Rebbe e sugli scooter GT 125 Storm-R (qui la prova del 300) e Storm-V, le spese d'immatricolazione - che variano da regione a regione - sono comprese nel prezzo di listino, per un vantaggio cliente di circa 150-200 euro. Ma non è finita qui, infatti Wottan Motor aggiunge anche un anno di assistenza stradale.

