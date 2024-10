Wottan Rebbe 401, la prima nuda café racer del brand spagnolo (a un prezzo super)

La Rebbe 401 di Wottan è una café racer per patente A2 interessante: scopriamo com'è fatta, quando arriva e quanto costa la novità

Wottan Motor presenta Rebbe 401, una nuova café racer dal look minimalista. Si inserisce a gamba tesa nel segmento popolato da altre 401, le Husqvarna, con un look simile ma una sostanziale differenza, il motore bicilindrico in luogo del mono. Scopriamo caratteristiche tecniche, data di arrivo e prezzo di Rebbe.

Wottan Rebbe 401: tutti i dettagli della Cafè Racer

COME È FATTA Il bicilindrico parallelo DOHC da 401 cc eroga 43 CV a 9.500 giri/min e una coppia di 34 Nm a 8.000 giri/min. Il telaio a traliccio in acciaio è abbinato a una forcella a steli rovesciati da 37 mm di diametro e a un monoammortizzatore, con l'escursione, davanti di 120 mm, dietro di appena 44 mm. A spiccare però è l'impianto frenante con doppio disco da 300 mm e pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini, ovviamente dotato di ABS a due canali. Assente, invece, il controllo di trazione. Rebbe 401 ha un passo di 1.420 mm, un'altezza sella di 830 mm e un peso, in ordine di marcia, di 180 kg (il serbatoio è da 14,5 litri). La dotazione comprende anche uno schermo TFT da 5''.

QUANDO E QUANTO Wottan Rebbe 401 è già disponibile in Italia a un prezzo super competitivo, 4.490 euro, cifra che fa impallidire anche le convenientissime Royal Enfield Guerrilla 450 e Triumph Speed 400.