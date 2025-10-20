Scooter novità 2026

Wottan presenta V400: ecco il primo maxi scooter adventure

Avatar di Michele Perrino, il 20/10/25

39 minuti fa - Wottan V400 è il primo maxi scooter adventure della Casa spagnola

Wottan Motor presenta V400, il primo maxi scooter adventure: scopriamo le caratteristiche della novità (per ora solo concept)

Una prima assoluta per Wottan V400, primo maxi scooter adventure della Casa spagnola. Scopriamo quali sono le caratteristiche del nuovo concept.

Wottan V400: caratteristiche del maxi scooter adventure

Look da adventure per Wottan V400, con un plexi piccolo e verticale ma cerchi in lega e pneumatici tradizionali. Sembra che il nuovo maxi adventure della Casa spagnola voglia riprendere il look da scooter avventuroso, ben sapendo che poi sarà sempre in città, tra buche e pavé. Forcella a steli tradizionali, doppio disco morso da pinze ad attacco radiale, dietro una coppia di ammortizzatori regolabili in precarico per V400, che monta un motore monocilindrico da 393 cc capace di 35 CV a 7.500 giri. Non mancano ABS, controllo di trazione, display TFT touch e illuminazione full LED: disponibilità e prezzi non sono ancora stati resi noti, V400 sembra essere solo un concept e probabilmente dovrà essere ancora finalizzato il modello di serie. Ve lo racconteremo da EICMA (qui tutte le info sul Salone).

