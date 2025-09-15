Wottan GP1 125RS: la sportiva si evolve tra ciclistica ed elettronica. Il prezzo

La GP1 125RS, evoluzione della GP 125, è la piccola sportiva di Wottan dedicata ai giovanissimi emuli dei piloti MotoGP. Scopriamo novità, caratteristiche, data di arrivo e prezzo.

Wottan GP1 125RS: novità e caratteristiche

La GP1 125RS si presenta con un accattivante telaio tubolare in acciaio colorato di rosso, in pendant con gli adesivi sui cerchi. Lo ''scheletro'' della GP1 125RS accoglie al suo interno un motore 4 tempi da 124 cc raffreddato a liquido da 14,4 CV e 11,5 Nm. Il telaio è abbinato a un nuovo forcellone in alluminio e anche la forcella si evolve, diventando a steli rovesciati, mentre al posteriore c'è un monoammortizzatore regolabile nel precarico (escursioni di 120 e 40 mm). L'impianto frenante è generosissimo e prevede, all'anteriore, una coppia di dischi a margherita da 300 mm con pinze radiali e ABS a doppio canale. Sul fronte elettronica, invece, arriva un nuovo display TFT multifunzione con connettività Bluetooth. Il peso in ordine di marcia della GP1 125RS, infine, è di 168 kg.

Wottan GP1 125RS: data di arrivo e prezzo

Wottan Motor GP1 125RS sarà disponibile da ottobre nei colori Racing White e Racing Black, con un prezzo di 3.490 euro.

Wottan Motor GP1 125RS: scheda tecnica

Motore Monocilindrico 4 tempi

Monocilindrico 4 tempi Raffreddamento Liquido

Liquido Alesaggio x corsa 58 x 47 mm

58 x 47 mm Cilindrata 124 cc

124 cc Potenza massima 14.41 CV a 9.500 giri/min

14.41 CV a 9.500 giri/min Coppia massima 11.5 Nm a 8.500 giri/min

11.5 Nm a 8.500 giri/min Rapporto di compressione 12.0 ± 0.2:1

12.0 ± 0.2:1 Distribuzione DOHC 4 valvole

DOHC 4 valvole Accensione Elettronica gestita da ECU

Elettronica gestita da ECU Alimentazione Iniezione elettronica

Iniezione elettronica Capacita serbatoio 13.5 ± 0.2 L

13.5 ± 0.2 L Consumo 2.6 l/100 km

2.6 l/100 km Emissioni CO2 62 g/km

62 g/km Avviamento Elettrico

Elettrico Lubrificazione Carter umido con pompa

Carter umido con pompa Scarico Catalizzatore a 3 vie

Catalizzatore a 3 vie Frizione Multidisco a bagno d olio

Multidisco a bagno d olio Trasmissione Catena

Catena Cambio 6 velocità

6 velocità Telaio Struttura multitubolare in acciaio

Struttura multitubolare in acciaio Sospensione anteriore Forcella idraulica a steli rovesciati da 37 mm Ø

Forcella idraulica a steli rovesciati da 37 mm Ø Escursione sospensione anteriore 120 mm

120 mm Sospensione posteriore Mono ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

Mono ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico Escursione sospensione posteriore 40 mm

40 mm Sistema frenante ABS a 2 canali

ABS a 2 canali Freno anteriore Doppio disco 300 mm con pinze radiali

Doppio disco 300 mm con pinze radiali Freno posteriore Disco 240 mm

Disco 240 mm Pneumatico anteriore 110 / 70 - 17

110 / 70 - 17 Pneumatico posteriore 150 / 70 - 17

150 / 70 - 17 Lunghezza massima 2.040 mm

2.040 mm Larghezza massima 720 mm

720 mm Altezza massima 1.155 mm

1.155 mm Interasse 1.400 mm

1.400 mm Peso in ordine di marcia 168 kg

168 kg Iluminazione Full LED

Full LED Strumentazione Display digitale TFT con contachilometri, tachimetro, contagiri, orologio, indicatore livello carburante, spia riserva, temperatura motore, spia abbaglianti, avviso malfunzionamento iniezione, warning, porta USB, connettività Bluetooth, indicatore velocità e folle

Display digitale TFT con contachilometri, tachimetro, contagiri, orologio, indicatore livello carburante, spia riserva, temperatura motore, spia abbaglianti, avviso malfunzionamento iniezione, warning, porta USB, connettività Bluetooth, indicatore velocità e folle Colori Racing white, Racing black

