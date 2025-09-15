Moto 125 cc

Wottan GP1 125RS: la sportiva si evolve tra ciclistica ed elettronica. Il prezzo

Avatar di Michele Perrino, il 15/09/25

25 fa - Si aggiorna la Wottan GP1 125RS, piccola sportiva per i piloti in erba

Wottan presenta la nuova GP1 125RS, evoluta tra ciclistica ed elettronica: scopriamo novità, data di arrivo e prezzo

La GP1 125RS, evoluzione della GP 125, è la piccola sportiva di Wottan dedicata ai giovanissimi emuli dei piloti MotoGP. Scopriamo novità, caratteristiche, data di arrivo e prezzo.

Wottan GP1 125RS: novità e caratteristiche

La GP1 125RS si presenta con un accattivante telaio tubolare in acciaio colorato di rosso, in pendant con gli adesivi sui cerchi. Lo ''scheletro'' della GP1 125RS accoglie al suo interno un motore 4 tempi da 124 cc raffreddato a liquido da 14,4 CV e 11,5 Nm. Il telaio è abbinato a un nuovo forcellone in alluminio e anche la forcella si evolve, diventando a steli rovesciati, mentre al posteriore c'è un monoammortizzatore regolabile nel precarico (escursioni di 120 e 40 mm). L'impianto frenante è generosissimo e prevede, all'anteriore, una coppia di dischi a margherita da 300 mm con pinze radiali e ABS a doppio canale. Sul fronte elettronica, invece, arriva un nuovo display TFT multifunzione con connettività Bluetooth. Il peso in ordine di marcia della GP1 125RS, infine, è di 168 kg.

Wottan GP1 125RS: data di arrivo e prezzo

Wottan Motor GP1 125RS sarà disponibile da ottobre nei colori Racing White e Racing Black, con un prezzo di 3.490 euro.

Wottan Motor GP1 125RS: scheda tecnica

  • Motore Monocilindrico 4 tempi
  • Raffreddamento Liquido
  • Alesaggio x corsa 58 x 47 mm
  • Cilindrata 124 cc
  • Potenza massima 14.41 CV a 9.500 giri/min
  • Coppia massima 11.5 Nm a 8.500 giri/min
  • Rapporto di compressione 12.0 ± 0.2:1
  • Distribuzione DOHC 4 valvole
  • Accensione Elettronica gestita da ECU
  • Alimentazione Iniezione elettronica
  • Capacita serbatoio 13.5 ± 0.2 L
  • Consumo 2.6 l/100 km
  • Emissioni CO2  62 g/km
  • Avviamento Elettrico
  • Lubrificazione Carter umido con pompa
  • Scarico Catalizzatore a 3 vie
  • Frizione Multidisco a bagno d olio
  • Trasmissione Catena
  • Cambio 6 velocità
  • Telaio Struttura multitubolare in acciaio
  • Sospensione anteriore Forcella idraulica a steli rovesciati da 37 mm Ø
  • Escursione sospensione anteriore 120 mm
  • Sospensione posteriore Mono ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
  • Escursione sospensione posteriore 40 mm
  • Sistema frenante ABS a 2 canali
  • Freno anteriore Doppio disco 300 mm con pinze radiali
  • Freno posteriore Disco 240 mm
  • Pneumatico anteriore 110 / 70 - 17
  • Pneumatico posteriore 150 / 70 - 17
  • Lunghezza massima 2.040 mm
  • Larghezza massima 720 mm
  • Altezza massima 1.155 mm
  • Interasse 1.400 mm
  • Peso in ordine di marcia 168 kg
  • Iluminazione Full LED
  • Strumentazione Display digitale TFT con contachilometri, tachimetro, contagiri, orologio, indicatore livello carburante, spia riserva, temperatura motore, spia abbaglianti, avviso malfunzionamento iniezione, warning, porta USB, connettività Bluetooth, indicatore velocità e folle
  • Colori Racing white, Racing black
VEDI ANCHE
Wottan Rebbe 401: caratteristiche, scheda tecnica, prezzo
Wottan Rebbe 401, la prima nuda café racer del brand spagnolo (a un prezzo super)
In sella al Wottan Storm-R 300: prova, prezzo, opinioni
Sportivo sì, ma low cost: la prova del Wottan Storm-R 300
Wottan Motor a EICMA 2023 con Storm-X 125, X-SUV 125 e 250 e D03
Wottan Motor a EICMA 2023: un concept e due nuovi modelli, Storm-X 125 e X-SUV 250
Pubblicato da Michele Perrino, 15/09/2025
Gallery
Logo Wottan Motor
Wottan Motor
Vedi anche