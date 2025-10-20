Scooter novità 2026

Wottan Motor presenta GT2 V2 2026: il Gran Turismo si evolve, ecco come

Avatar di Michele Perrino, il 20/10/25

13 minuti fa - Wottan presenta GT2 V2 2026: nuovi ammortizzatori e sottosella più capiente

Wottan Motor presenta GT2 V2 2026, scooter Gran Turismo da 125 e 300 cc: nuovi ammortizzatori regolabili e sottosella più capiente

Wottan Motor presenta l'evoluto GT2 V2 model year 2026, scooter Gran Turismo con motorizzazione da 125 e 300 cc. Scopriamo le novità e quando arriva sul mercato.

Wottan GT2 V2 2026: novità, caratteristiche e data di arrivo

Wottan GT2 V2 300 2026: vista laterale

Le novità dei Wottan GT2 V2 2026 riguarda gli ammortizzatori, ora regolabili – supponiamo in precarico – e il vano sottosella più capiente. Resta invariata la base tecnica, con motori 125 e 300 –  11 CV e 26,5 CV – dotati di Start&Stop e controllo di trazione (il motore del 300 è condiviso col nuovo ST-S 300). Tra le novità più importanti il display TFT touch da 7”, le manopole riscaldabili e la Dash Cam integrata, per una dotazione da primo della classe. I prezzi dei nuovi GT2 V2 2026 sono ancora in fase di definizione (i model year 2025 costano 2.990 e 4.090 euro): li vedremo ad EICMA e poi nei concessionari a partire dai primi mesi del 2026.

VEDI ANCHE
Wottan ST-S 300: novità, data di arrivo, prezzo
Wottan presenta ST-S 300: rivoluzione per il sostituto dello Storm S-300
Wottan GP1 125RS 2025: motore, scheda tecnica, prezzo
Wottan GP1 125RS: la sportiva si evolve tra ciclistica ed elettronica. Il prezzo
Wottan Rebbe 401: caratteristiche, scheda tecnica, prezzo
Wottan Rebbe 401, la prima nuda café racer del brand spagnolo (a un prezzo super)
Pubblicato da Michele Perrino, 20/10/2025
Gallery
Logo Wottan Motor
Wottan Motor
Vedi anche