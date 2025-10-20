Wottan Motor presenta GT2 V2 2026: il Gran Turismo si evolve, ecco come

Wottan Motor presenta l'evoluto GT2 V2 model year 2026, scooter Gran Turismo con motorizzazione da 125 e 300 cc. Scopriamo le novità e quando arriva sul mercato.

Wottan GT2 V2 2026: novità, caratteristiche e data di arrivo

Wottan GT2 V2 300 2026: vista laterale

Le novità dei Wottan GT2 V2 2026 riguarda gli ammortizzatori, ora regolabili – supponiamo in precarico – e il vano sottosella più capiente. Resta invariata la base tecnica, con motori 125 e 300 – 11 CV e 26,5 CV – dotati di Start&Stop e controllo di trazione (il motore del 300 è condiviso col nuovo ST-S 300). Tra le novità più importanti il display TFT touch da 7”, le manopole riscaldabili e la Dash Cam integrata, per una dotazione da primo della classe. I prezzi dei nuovi GT2 V2 2026 sono ancora in fase di definizione (i model year 2025 costano 2.990 e 4.090 euro): li vedremo ad EICMA e poi nei concessionari a partire dai primi mesi del 2026.

