Wottan GT2 300 in offerta con la Promo Colore: ecco sconto, vantaggi e prezzo

Avatar di Filippo Vendrame, il 12/03/26

1 ora fa - Sconto di 200 euro sul Model Year 2025

L'offerta è valida sul modello 2025 con la livrea di colore bianco

Wottan GT2 300 è un scooter dotato di un motore monocilindrico di 278 cc da 26,5 CV Omologato Euro 5+. Per questo modello nato per agevolare la mobilità urbana ed extraurbana arriva un'interessante promozione che riguarda il Model Year 2025.

La promozione: sconto e vantaggi esclusivi

Solo fino a esaurimento scorte, il Wottan GT2 300 model year 2025 nella livrea di colore bianco è proposto con uno sconto di 200 euro. Dunque, il prezzo d'acquisto passa da 4.090 euro a 3.890 euro. La ''Promo Colore'', così è stata chiamata questa nuova offerta sullo scooter, non finisce qui.

Già perché i clienti che scelgono la versione bianca del GT2 300 potranno beneficiare pure di un pacchetto di vantaggi esclusivi, che includono accessori dedicati come il bauletto Givi. La Promo Colore sarà disponibile per un periodo limitato presso i concessionari Wottan Motor che hanno aderito all’iniziativa.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026
Listino Wottan Motor GT2
AllestimentoCV / KwPrezzo
GT2 125 11 / 82.990 €
GT2 300 26 / 194.090 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Wottan Motor GT2 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Wottan Motor GT2
