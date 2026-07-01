Wottan Motor riparte, focus sulla qualità: nuovi modelli in arrivo

Wottan Motor riparte e annuncia una nuova fase del proprio percorso di sviluppo che poggia sul rafforzamento dei processi produttivi e su una strategia che pone la qualità al centro dell'evoluzione del marchio.

Riparte la produzione

Dopo un lungo lavoro di analisi e riorganizzazione industriale svolto negli ultimi mesi con TARO, la casa madre del marchio, la produzione è ripresa. Un lungo percorso che ha permesso di rivedere processi, procedure e sistemi di controllo con l'obiettivo di innalzare ulteriormente gli standard qualitativi dei prodotti destinati al mercato europeo.

Wottan Motor

Wottan Motor intende investire sulla qualità, attraverso una maggiore attenzione a ogni singola fase del ciclo produttivo e un monitoraggio ancora più approfondito dell'intero processo di realizzazione dei veicoli.

Ad esempio, l'azienda ha annunciato l'introduzione di procedure di verifica più rigorose lungo tutta la filiera produttiva. Adesso, ogni fase dell'assemblaggio viene oggi sottoposta a controlli ancora più approfonditi, con l'obiettivo di incrementare affidabilità, sicurezza e qualità percepita.

Si tratta di una scelta che rappresenta un investimento sul futuro del marchio e sulla soddisfazione dei clienti. L'evoluzione del marchio è il risultato della stretta collaborazione tra Wottan Motor e TARO, che hanno unito competenze e risorse per ridefinire gli standard produttivi. L'obiettivo finale è quello di sviluppare un livello qualitativo superiore rispetto al passato per poter crescere sui mercati internazionali.

Per Wottan Motor si tratta quindi dell'inizio di una nuova fase industriale, caratterizzata da standard più elevati, maggiore attenzione ai dettagli e una costante ricerca del miglioramento.

Wottan Motor

Tornano le moto nelle concessionarie italiane

Questa nuova fase di Wottan Motor coincide anche con il progressivo ritorno delle sue moto/scooter nelle concessionarie italiane. Entro il mese di settembre è previsto l'arrivo a stock del Sixteen a ruote alte, dello ST-S 300 e del GT2 125/300, modelli che rappresentano il cuore dell'offerta del marchio. A questi si aggiungerà il debutto del nuovo maxi scooter adventure V400, presentato in anteprima a EICMA 2025.

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