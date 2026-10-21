BMW M 1000 RR 2027, nuovo telaio M Motorsport: pesa 1,3 kg in meno

BMW Motorrad ha svelato uno dei segreti del Model Year 2027 della BMW M 1000 RR. Si tratta del nuovo telaio M Motorsport giunto oramai alla sua terza generazione. Questo telaio combina l'esperienza maturata nelle competizioni dalla casa tedesca con metodi di sviluppo digitali e processi produttivi altamente specializzati.

Il nuovo telaio della BMW M 1000 RR 2027

Il telaio è un componente chiave per le prestazioni dei team ufficiali BMW Motorrad, per i clienti che gareggiano in tutto il mondo e per la M 1000 RR di serie. Quanto imparato nel motorsport confluisce direttamente nello sviluppo del prodotto per le moto di serie. Per i clienti, questo trasferimento di tecnologia dal motorsport si traduce in maggiore precisione in inserimento di curva, risposte più immediate della moto e maggiore sicurezza nelle situazioni di guida più impegnative.

BMW M 1000 RR, telaio

Quali sono stati i miglioramenti rispetto alla generazione precedente del telaio M Motorsport?

Rispetto alla versione precedente, il nuovo telaio è più leggero di circa 1,3 kg. Il peso ridotto migliora l'agilità e facilita i cambi di direzione. La riduzione dello spessore delle pareti fino al 30% consente inoltre una messa a punto mirata di rigidità e flessibilità. In piega, il telaio può flettersi lateralmente entro limiti definiti, aiutando le sospensioni nell'assorbimento delle sollecitazioni provenienti dal manto stradale. Il telaio mantiene un elevato livello di rigidità per garantire la trasmissione precisa delle forze di frenata e di trazione e una risposta prevedibile della moto anche sotto carichi elevati.

Sviluppo digitale

Per ottenere tutti questi miglioramenti il lavoro di sviluppo è stato molto lungo e articolato. BMW Motorrad riunisce lo sviluppo del telaio, la simulazione e i test a Monaco, l'esperienza nella fusione di leghe leggere a Landshut e le competenze nel motorsport presso lo stabilimento motociclistico di Berlino.

BMW M 1000 RR

Presso il reparto Sviluppo Motorrad di BMW a Monaco, tutti i parametri del telaio come la geometria e gli spessori, vengono progettati digitalmente e successivamente validati tramite simulazioni, su banchi prova e in prove su strada. Nello stabilimento BMW di Landshut, vengono realizzati i 4 elementi principali che compongono il telaio in alluminio, utilizzando un processo di fusione a bassa pressione.

Infine, nello stabilimento BMW di Berlino, questi elementi vengono assemblati e rifiniti per arrivare a formare il telaio vero e proprio.

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