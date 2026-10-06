Moto BMW, nuove offerte e promozioni: prezzi e modelli coinvolti

BMW Motorrad continua a proporre anche in questo mese di ottobre 2026 una serie di offerte dedicate alle sue moto. Troviamo promozioni legate a pacchetti inclusi nel prezzo delle moto o a sconti da applicare sul prezzo d'acquisto. Inoltre, non mancano offerte finanziarie specifiche.

BMW Motorrad, le offerte moto in corso

Partiamo dalla BMW S 1000 XR. Fino alla fine dell'anno, incluso nel prezzo la casa tedesca offre il Pacchetto Dynamic. Questo pacchetto aggiunge Dynamic ESA Pro, Cambio elettro assistito Pro, Porta USB e Cruise Control. Il vantaggio cliente arriva così a 990 euro. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.

Andiamo avanti. Per la gamma BMW R18, la casa tedesca offre un buono sconto di 5.000 euro che potrà essere utilizzato o per ridurre il prezzo o per l’eventuale acquisto di accessori per il veicolo o di abbigliamento BMW Motorrad Clothing. L'iniziativa promozionale sarà valida fino alla fine dell'anno.

BMW R18

BMW ha poi predisposto un'offerta dedicata per i modelli Black Edition. Stiamo parlando esattamente di F 900 XR, F 900 R, F 800 GS e F 900 GS. Quali sono le promo in corso per tali moto?

Fino a fine anno la F 900 XR Black Edition in colorazione Triple Black con Cambio elettro assistito Pro e Modalità di guida Pro si potrà acquistare a 10.900 euro (con 2.200 euro di vantaggi applicati). Passiamo alla F 900 R Black Edition. Fino a fine anno, in colorazione Triple Black con Cambio elettro assistito Pro e Modalità di guida Pro si potrà avere a 8.750 euro (con 1.750 euro di vantaggi applicati). Andando avanti, c'è la F 800 GS Black Edition. Sempre in colorazione Triple Black con Cambio elettro assistito Pro e Modalità di guida Pro si potrà mettere nel garage di casa 9.900 euro (con 2.140 euro di vantaggi applicati).

Abbiamo poi la F 900 GS Black Edition che in colorazione Black Storm Metallizzato con Pacchetto Dynamic si potrà acquistare a 12.300 euro (con 2.820 euro di vantaggi applicati).

BMW Motorrad propone poi le ''offerte d'autunno'', cioè proposte finanziarie dedicate alla sua gamma di moto e scooter (le trovate qui modello per modello). Infine, la casa tedesca offre una serie di scontistiche dedicate al pacchetto manutenzione Service Season (tutti i prezzi qui).

Tags