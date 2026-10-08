SHAD, 25 anni di valigie espandibili: dalla BMW F650GS all'ultima SH38X

Aumentare la capacità di carico quando serve, senza ritrovarsi con una moto più larga o ingombrante del necessario. È questa l'idea alla base della ricerca SHAD sui sistemi espandibili, un percorso iniziato oltre 25 anni fa e arrivato oggi alla SH38X, protagonista anche di un nostro unboxing.

Dalla BMW F650GS al sistema Vario

BMW R 1300 RT: le borse Vario sono sviluppate da SHAD

La prima soluzione risale al 2000, quando SHAD sviluppò per la BMW F650GS monocilindrica una valigia laterale telescopica. Il meccanismo, azionabile dall'interno, consentiva di aumentare la capacità di carico mantenendo dimensioni più contenute quando tutto lo spazio disponibile non era necessario. Quattro anni più tardi il concetto venne ulteriormente sviluppato per la BMW R1200GS, dando origine al sistema Vario. Gli ingranaggi e la leva interna permettevano di variare rapidamente il volume della valigia, introducendo una soluzione più robusta e precisa.

Da lì SHAD ha continuato a sviluppare sistemi regolabili per diversi modelli, arrivando anche alle più recenti valigie telescopiche per la BMW R 1300 RT, dove il movimento viene gestito attraverso una cinghia dentata anziché gli ingranaggi.

Non solo valigie, anche bauletti

L'esperienza maturata con i costruttori motociclistici con le borse laterali è stata trasferita anche su un altro accessorio apprezzatissimo, specialmente in ambito urbano: il bauletto. Nello specifico i prodotti a capienza variabile sonoe SH58X e SH59X.

I due top case possono essere regolati su tre livelli di capacità, da 46 a 59 litri, permettendo di adattare lo spazio alle diverse esigenze, dall'utilizzo quotidiano ai viaggi di più giorni. Ma i prodotti SHAD non si sono dimostrati solo pratici, ma anche belli da vedere, come testimonia il prestigioso Red Dot Award ottenuto nel 2017.

SH38X, la nuova generazione

È però con la SH38X che SHAD porta il concetto di espansione verso una nuova generazione. La protagonista più recente è infatti una valigia laterale dotata di un sistema definito da SHAD tensegrità dinamica. Il volume può essere aumentato o ridotto attraverso un movimento telescopico fluido e uniforme. Il sistema è stato progettato non solo per rendere più semplice la regolazione, ma anche per mantenere rigidità strutturale e stabilità alle alte velocità. Il principio rimane quindi quello delle prime valigie espandibili, ma la soluzione tecnica è molto più evoluta.

La SH38X viene inoltre disegnata, sviluppata e prodotta interamente a Barcellona ed è stata premiata con un Red Dot Award.

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