Shad presenta TR46: bauletto versatile per ogni avventura in moto

Shad ha ampliato la gamma ''Terra'' pensata per chi ama le avventure in moto. Per i motociclisti più esigenti arriva quindi il nuovo bauletto TR46 che offre la robustezza del modello precedente, ma con una maggiore capacità di carico.

Shad TR46

Sicuro e versatile

Il nuovo bauletto TR46 è realizzato in polipropilene rinforzato ed è progettato con una struttura ottimizzata. Il tutto per garantire un'elevata durata nel tempo e mantenere un peso contenuto. Infatti, sulla bilancia fa segnare 4,25 kg nella versione con coperchio in alluminio. Le sue principali specifiche? Spazio sufficiente per due caschi (uno integrale e uno Jet, entrambi taglia M) o un casco Trail taglia XL, con un carico massimo di 6 kg.

Inoltre, TR46 di Shad adotta un sistema di chiusura integrato con una serratura in acciaio inossidabile con sistema brevettato e maniglia integrata. Sarà possibile aprire, chiudere, montare e smontare il bauletto con una sola mano e in pochi secondi. Nessun problema in caso di pioggia dato che dispone di una struttura impermeabile certificata IPX5. Inoltre, sono presenti ganci superiori per fissare bagagli extra, fino a un carico complessivo di 6 kg.

Il nuovo bauletto TR46 è compatibile con il sistema di Shad che permette di utilizzare una sola chiave per top case e valigie laterali, quando sono dello stesso tipo.

Shad TR46

Si adatta a ogni esigenza

Due sono le versioni disponibili: la prima con coperchio in alluminio anodizzato che offre un look più tecnico, oppure senza. Inoltre, Shad propone una serie di accessori pensati per arricchire l'esperienza d'uso come una spalliera a doppia intensità per il passeggero, una borsa interna e kit di luce freno, coperchio in simil carbonio e un coperchio non verniciato personalizzabile.

Prezzo

Quanto costa il nuovo bauletto TR46 di Shad? 179,20 euro per la versione con coperchio in alluminio e 159,10 euro per la versione con coperchio senza la cover in alluminio.

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