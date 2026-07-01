Shad Terra TR30: le borse adatte ai viaggi avventura. Unboxing

Le borse morbide SHad Terra TR30 sotto esame, sono valide per i viaggi avventura? Unboxing e recensione

Sì, viaggiare. Così cantava Battisti e, visto il periodo, la voglia è tanta. Il trend degli ultimi anni è quello delle moto adventure, perfette compagne di viaggio per macinare chilometri su asfalto e, perché no, azzardare anche con il brivido dell’avventura lontano da esso. Proprio per questi viaggiatori è pensata la Shad Terra TR30, la borsa laterale morbida impermeabile pensata per portare con se tutto il necessario, anche con il meteo avverso. Scopriamo insieme caratteristiche tecniche, pregi e difetti.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER L’AVVENTURA

Come già trattato in passato, le borse laterali sono accessorio indispensabile per chi vuole viaggiare in moto, ma trovare quella giusta è altrettanto importante. Se l’obbiettivo è fare adventouring, quelle morbide sono la soluzione ideale: meno ingombranti e pesanti di quelle rigide, più versatili nella volumetria e meno inclini a danneggiarsi in caso di impatto con rami, sassi e altri ostacoli tipici della guida in fuoristrada. Caratteristiche alla base anche della linea morbida di Shad, la Terra TR30. E l’impermeabilità? Garantita, almeno secondo Shad. Scopriamo insieme come.

SHAD TR30: caratteristiche tecniche

Il TPU bifacciale rende le borse impermeabili IPX6, il massimo livello sul mercato

Le SHAD Terra TR30 sono realizzate in poliestere con un rivestimento bifacciale da 0,15 mm in TPU nero abbinato a TPU Hypalon, la stessa famiglia di materiali usata nei gommoni e nell'attrezzatura nautica professionale. Non è un dettaglio da poco: significa resistenza all'abrasione, ai raggi UV (SHAD dichiara 1.000 ore di esposizione senza degrado) e, soprattutto, tenuta stagna certificata IPX6, il grado più alto tra le borse moto in commercio attualmente.

Le basi sono rinforzate per resistere ai colpi contro pedane e telaio, mentre le maniche di trasporto imbottite rendono la borsa gestibile anche a pieno carico, una volta scollegata dalla moto. Non manca qualche elemento riflettente, utile per la visibilità quando si rientra a fine giornata con la luce che cala.

Double Locking System: il vero punto di forza

Shad Terra TR30, il sistema di ganci è robusto e ben ralizzato, seppur non il massimo della praticità

Il sistema di chiusura brevettato ''Double Locking System'' è uno degli elementi più interessanti delle Terra TR30. Una singola chiave aziona contemporaneamente due funzioni: blocca la borsa sul telaietto (compatibile sia con il sistema 3P brevettato che con il 4P) e, allo stesso tempo, impedisce l'accesso al contenuto bloccando i due ganci metallici di chiusura. In pratica, non basta sganciare la borsa per aprirla: senza chiave resta sigillata, un vantaggio in termini di sicurezza per chi lascia la moto in sosta durante un tour, ma anche uno svantaggio quando c’è da accedere rapidamente al contenuto.

Capacità e praticità d'uso

Ogni borsa ha una capacità di 30 litri, per un totale di 60 litri distribuiti sui due lati: spazio sufficiente per un casco jet da un lato, abbigliamento e accessori dall'altro. Il carico massimo consigliato è di 6 kg per borsa, un valore che invita comunque a non esagerare, soprattutto su strade sconnesse dove il peso extra sui lati si fa sentire nella maneggevolezza.

Le sei fibbie esterne permettono di comprimere il volume della borsa quando non è piena, migliorando la stabilità di guida invece di lasciarla sbattere semivuota. Tutte le cinghie hanno chiusure terminali pensate per evitare le tipiche estremità svolazzanti che, a velocità autostradale, diventano un fastidio (e un rumore) costante.

Chi ha bisogno di qualche litro in più può contare sull'estensore per cinghia dedicato (compatibile anche con le TR40), che aumenta la capacità di carico fino a 6 litri extra per circa 20 euro: un accessorio economico ma furbo per chi parte per un viaggio più lungo del solito.

Dimensioni, peso e ingombro reale

Shad Terra TR30, grazie alle cinghie può essere adattato il volume a seconda del contenuto

Con dimensioni di 40 x 40 x 19 cm e un peso di 3,8 kg a borsa vuota, le Terra TR30 restano compatte rispetto ad altre soluzioni della categoria adventure, senza risultare un compromesso eccessivo per moto di taglia media. L'ingombro in larghezza è il parametro da verificare con più attenzione in base al modello di moto, ma il montaggio sui telaietti 3P/4P resta lo stesso standard che SHAD utilizza su gran parte della propria gamma Terra, agevolando chi vuole abbinarle anche a un top case della stessa famiglia.

Prezzo e disponibilità

Il set completo SHAD Terra TR30 (codice X0TR30) ha un prezzo di listino di425 euro, cifra che comprende entrambe le borse e il sistema Double Locking. Tra gli accessori compatibili troviamo il kit chiavi con due cilindri (17,80 €) e il kit chiavi con tre cilindri a chiave Terra (19,97 €), pensato per chi vuole abbinare le TR30 anche a un bauletto Terra in alluminio o a una TR50, condividendo la stessa chiave su tutto il set bagagli.



LA RECENSIONE IN VIDEO

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