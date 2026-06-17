SHAD TR08, la nuova borsa paramotore pensata per chi ama l'avventura in moto

Con una capacità di 8 litri e certificazione IPX4, la nuova SHAD TR08 è pensata per chi affronta lunghi viaggi e percorsi off-road in sella a una moto adventure

Per i motociclisti che amano andare davvero ovunque con la loro moto e si stanno preparando ad affrontare una nuova avventura, SHAD propone TR08, la prima borsa paramotore della gamma TERRA. Si tratta di un prodotto specifico che offre un sistema di carico addizionale per chi utilizza moto adventure.

La borsa paramotore per le grandi avventure

La nuova borsa paramatore di SHAD è completamente impermeabile e offre una capacità di 8 litri oltre a essere stata sviluppata per poter affrontare anche le condizioni di utilizzo più estreme. Dispone di un sistema di fissaggio universale tramite cinghie che consente di poterla installare facilmente sulla maggior parte dei paramotori disponibili sul mercato.

SHAD borsa paramotore TR08

La borsa TR08 di SHAD è realizzata in poliestere rinforzato con doppio rivestimento in PVC e Hypalon. Inoltre è in grado di resistere ai raggi UV per 1.500 ore oltre ad offrire un’impermeabilità certificata IPX4, entrando così a essere parte della famiglia Terra Waterproof insieme alla borsa TR30 e alla borsa serbatoio TR10.

Tutti i componenti sono stati sottoposti a severe prove di resistenza, trazione e abrasione, così come a un test di vibrazione di più di 100 ore, equivalente a 100.000 km.

Il design flessibile con sistema di chiusura a cinque fibbie consente di adattare il volume della borsa in base al carico trasportato, fino a un massimo di 2,6 kg, evitando movimenti indesiderati durante la guida off-road. Grazie al sistema di fissaggio Molle, la TR08 può essere utilizzata come accessorio complementare ad altri prodotti della gamma TERRA, come ad esempio le borse laterali TR40 e TR50.

SHAD borsa paramotore TR08

Massima sicurezza. Infatti, il doppio blocco con lucchetto (padlock ready): uno assicura la chiusura del carico e l’altro evita il furto della borsa dalla struttura della moto.

Prezzo

Quanto costa la nuova borsa paramotore TR08 di SHAD? 59 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026