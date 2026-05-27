Nuova SHAD TR27: la borsa adventure pensata per i viaggi estivi

Con l'estate che si sta avvicinando, torna la voglia di viaggiare in moto. Chi è alla ricerca di nuove borse per la propria due ruote, SHAD ha annunciato di aver ampliato la gamma TERRA con la nuova TR27, una borsa laterale progettata e sviluppata interamente per offrire il giusto equilibrio tra leggerezza, resistenza e funzionalità adventure.

Shad TR27, borsa laterale

Oltre 2 anni di lavoro

Per arrivare a sviluppare questo nuovo prodotto ci sono voluti oltre due anni di lavoro e più di 3.000 ore dedicate a progettazione, verifica e test tecnici. Il risultato è una borsa laterale dotata di una struttura ibrida che combina polipropilene rinforzato ad alta resistenza e un coperchio superiore in alluminio anodizzato, ottenendo il perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità strutturale e durata nel tempo.

Il design della TR27 assicura inoltre un’integrazione estetica perfetta con le borse top case di grande capacità della gamma TERRA, come TR41, TR46 e SH51. Durante lo sviluppo, per garantire la massima affidabilità, la nuova TR27 di SHAD ha superato oltre 400 ore di prove di vibrazione, focalizzate in particolare sull’ottimizzazione dei punti di fissaggio e sul rinforzo delle aree strutturali maggiormente soggette a sollecitazioni dinamiche.

Tanto lavoro è stato svolto anche sull'impermeabilità. Il risultato è una protezione equivalente allo standard IPX5, garantendo massima tenuta, anche in condizioni difficili. Oltre a tutto questo, il nuovo prodotto di SHAD è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza agli urti, fatica termica, apertura forzata, rumorosità e trasporto, per garantire la massima robustezza.

Shad TR27, borsa laterale

Chiusura integrata

Dal punto di vista della sicurezza, è presente un sistema di chiusura unificato che permette di gestire apertura, blocco ed estrazione attraverso un unico meccanismo. Dispone di ganci superiori integrati per fissare l’equipaggiamento esterno, massimizzando il volume fino a un totale di 7 kg di carico.

Prezzo

La nuova borsa laterale è disponibile nelle versioni con o senza coperchio superiore in alluminio anodizzato, al prezzo rispettivamente di 239,09 euro e 209,07 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026