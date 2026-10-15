Harley-Davidson prepara la Sprint 440, debutto vicino: ecco come sarà la nuova cruiser

La Sprint 440 potrebbe adottare un monocilindrico da circa 27 CV, cambio a sei marce e uno stile ispirato alle cruiser tradizionali

Harley-Davidson punta a voler attirare una clientela più giovane. Per farlo, però, ha bisogno di offrire moto più accessibili. La risposta potrebbe essere la nuova Harley-Davidson Sprint 440. Questa moto sarà un tassello molto importante per la gamma 2027 della casa americana e con eventi come EICMA 2026 alle porte, presto sarà possibile scoprire maggiori dettagli.

Cosa sappiamo della Sprint 440?

Il progetto di questa moto non è certamente nuovo. Sappiamo da tempo dei piani di Harley per una moto entry-level a un prezzo più accessibile. Tuttavia, gli ultimi teaser ci forniscono qualche informazione in più su quello che sta arrivando. Invece di un'altra roadster, sembra che Harley si sia preparando al debutto di una vera e propria cruiser in scala ridotta.

Le immagini teaser rivelano una silhouette bassa e filante, manubrio arretrato, serbatoio a goccia, sella sagomata e parafango posteriore massiccio. Dunque, lo stile Harley tradizionale ma in un formato più piccolo. Di conseguenza, anche il prezzo dovrebbe risultare più accessibile.

La piattaforma della X440

Stando a quanto sappiamo, la nuova Sprint 440 dovrebbe adottare la piattaforma della X440, modello sviluppato per il mercato indiano e prodotto in partnership con il colosso Hero MotoCorp. Ovviamente ci sarà da scoprire quanto la nuova Harley avrà della X440 ma indiscrezioni affermano che la nuova moto dovrebbe disporre del motore monocilindrico raffreddato ad aria e olio da 440 cc in grado di erogare una potenza di circa 27 CV, in abbinamento a un cambio a 6 rapporti. Si tratterebbe di una potenza adeguata per una cruiser entry level pensata per i motociclisti più giovani.

Del resto, non devono servire per forza 100 CV per divertirsi in moto. Un motore gestibile, un'ergonomia tranquilla, un'altezza della sella accessibile e un prezzo ragionevole, sulla carta potrebbero essere una ricetta vincente. Chiaramente bisognerà attendere la presentazione ufficiale per scoprire le specifiche complete. A quel punto capiremo meglio su cosa Harley-Davidson ha lavorato per avvicinare i motociclisti più giovani.

La vedremo a EICMA 2026?

Harley non ha fornito alcuna indicazione su quando la moto sarà presentata ufficialmente, ma con EICMA che inizierà il 3 novembre, potremmo saperne di più in quell'occasione. Il prezzo? Pare che negli Stati Uniti l'obiettivo sia quello di stare sotto i 10.000 dollari ma c'è chi parla di cifre ancora più basse. Vedremo...

VEDI ANCHE

Tags