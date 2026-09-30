Andreani porta le bagger in pista: così le Harley della World Cup diventano moto da gara

Oltre 200 CV e quasi 300 km/h per moto nate per il turismo. È la trasformazione alla base della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup, il campionato che ha debuttato nel 2026 nei weekend della MotoGP. Un progetto nel quale anche le sospensioni hanno richiesto uno sviluppo specifico, seguito da Andreani Group.

DA BAGGER A MOTO DA CORSA

I tecnici Andreani nel paddock

Le Road Glide utilizzate nella Bagger World Cup derivano dalla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, ma sono state modificate in diversi aspetti per affrontare la pista: telaio, sospensioni, freni, elettronica, peso e aerodinamica.

Le moto da gara dichiarano potenze superiori ai 200 CV e velocità vicine ai 300 km/h. Numeri molto lontani da quelli che ci si aspetterebbe da una bagger destinata ai viaggi, che rendono interessante soprattutto il lavoro necessario per adattarne il comportamento alla guida in circuito.

Andreani ha seguito la parte relativa alle sospensioni, lavorando con i team, i piloti e la Factory Harley-Davidson all'interno di un campionato monomarca Öhlins. La messa a punto ha riguardato soprattutto sostegno, controllo, trazione e gestione dei trasferimenti di carico.

SVILUPPO DIRETTAMENTE IN PISTA

Le regolazioni sono state definite e aggiornate anche durante i weekend di gara, in funzione dei diversi circuiti e delle indicazioni raccolte dai piloti. La prima stagione si è sviluppata su sei appuntamenti tra Nord America ed Europa, tutti inseriti nei programmi dei weekend MotoGP. Il titolo inaugurale è andato ad Archie McDonald, davanti a Eric Granado e Oscar Gutiérrez. Quarto Andrea Iannone.

Il vincitore del campionato è Archie McDonald

Per Andreani, il primo anno è servito soprattutto a raccogliere dati e informazioni sul comportamento delle moto e a lavorare sullo sviluppo delle sospensioni insieme ai diversi team e alla Factory Harley-Davidson. La Bagger World Cup è quindi ancora agli inizi e il prossimo campionato potrà rappresentare un'ulteriore fase di sviluppo per queste particolari moto da corsa.

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