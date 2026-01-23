Indian, nuova Chief Vintage 2026: ecco la V-Twin ispirata alle Chief degli anni Quaranta

Indian Chief Vintage 2026 - La storica Casa americana dà il via alle celebrazioni per il suo 125° compleanno con la presentazione della nuova Chief Vintage, una cruiser ispirata nell'aspetto alle Chief originali, quelle degli anni Quaranta.

Indian Chief Vintage 2026: qui, insieme alla Chief alla quale si ispira

Basata sull’attuale piattaforma Chief, è spinta come le sorelle dal motore ''Thunderstroke 116'', un bicilindirco a V di 1.890 cc raffreddato ad aria e olio che, secondo i dati dichiarati, eroga 156 Nm a 3.300 giri/min - la potenza massima non è dichiarata.

Indian Chief Vintage 2026: il bel V-twin di 1.890 cc raffreddato ad aria e olio

La differenza principale rispetto alle altre Chief è lo stile: parafanghi ampi e avvolgenti, ruote a raggi da 16'' con gomme ''balloon'', manubrio curvo in stile d’epoca e sella singola “flottante” - tutti elementi pensati come omaggio alle antenate di oltre 80 anni fa. Tra gli accessori sono disponibili il sellino passeggero con schienalino, le borse laterali in vinile da 19 litri ciascuna, le barre paramotore, un parabrezza protettivo e altro.

Indian Chief Vintage 2026: disponibile in rosso o nero

La Chief Vintage è già in vendita. Il prezzo è di 21.490 euro f.c. se scelta nel colore nero. In rosso costa 21.990 euro.

«La Indian Chief degli anni ’40 è una delle moto più riconoscibili e celebrate della storia americana», ha dichiarato Ola Stenegärd, Design Director di Indian Motorcycle. «Con il suo iconico motore V-twin e i parafanghi avvolgenti, aveva un design che ancora oggi colpisce».

Ma la Chief Vintage è tutt'altro che... vintage, nei contenuti. Ha tre modalità di guida (Tour, Standard e Sport), fari a LED, TFT circolare a colori da 4 pollici touchscreen, con connettività smartphone e navigazione turn-by-turn.

Indian Chief Vintage 2026: il display è ''touch'', a colori

Il grosso bicilindrico è abbinato a un cambio a sei rapporti. Il serbatoio è da 15,1 litri. Il peso in ordine di marcia è di 327 kg, con un’altezza sella di soli 686 mm. L’impianto frenante prevede un disco anteriore e uno posteriore; l'anteriore è di 298 mm con pinza a quattro pistoncini. Le sospensioni prevedono una forcella telescopica con steli di 46 mm e due ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, integrati visivamente nel telaio in modo da simulare un aspetto ''hard tail''.

Indian Chief Vintage 2026: faro anteriore a LED e disco sinogolo

