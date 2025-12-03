Indian Challenger Venum: la moto “da combattimento”

Potenza, precisione e supremazia, elementi fondamentali per vincere sul ring... e su strada. Così nasce la Indian Challenger Venum, il risultato di una collaborazione esclusiva tra Indian Motorcycle France e Venum, il gigante mondiale dell’attrezzatura per gli sport da combattimento. Una moto in edizione limitata, disponibile solo su ordinazione, che mette in mostra un’identità visiva radicale e un carattere da vera combattente della strada.

Un look aggressivo per chi cerca l’adrenalina

Pensata per i motociclisti che vogliono distinguersi, la Challenger Venum sfoggia una livrea mimetica unica, ispirata ai codici grafici del marchio Venum e alle atmosfere del mondo custom. Il risultato è una moto che non passa inosservata, perfetta per chi ama stili audaci e spiriti ribelli.

Indian Challenger Venum, lo scarico speciale è una delle personalizzazioni più importanti

Non viene stravolta la meccanica, la Challenger Venum è più una personalizzazione estetica che non una vera special. Un elemento che cattura subito l’attenzione però c'è, ed è lo scarico Dr. Jekill & Mr Hyde, simbolo perfetto della dualità che caratterizza questa special: da un lato eleganza controllata, dall’altro un ringhio meccanico che non tradisce la sua natura muscolare.

Una collaborazione nata da valori comuni

La partnership tra Indian Motorcycle e Venum non è frutto del caso. Le due realtà condividono da sempre la ricerca dell’eccellenza e la volontà di superare i propri limiti. Da questo allineamento nasce una moto che si presenta come una vera dichiarazione d’intenti.

Ecco cosa raccontano i protagonisti:

Baptiste Grenguet , Marketing Manager di Indian Motorcycle France:

“La Indian Challenger Venum rappresenta la fusione perfetta tra prestazioni pure ed estetica decisa. Volevamo unire i nostri mondi, e questa moto ne è la dimostrazione concreta.”

Louis Caze, Chief Business Development Officer di Venum:

“Indian e Venum condividono la stessa filosofia: impegno totale ed eccellenza. Questa moto incarna in pieno questa sinergia.”

Un gioiello meccanico per pochi eletti

Indian Challenger Venum, l'abbinamemto con i prodotti Venum

Prodotta in serie limitatissima e solo su richiesta, la Challenger Venum è dedicata agli appassionati più esigenti, a chi ama la meccanica raffinata e a chi vive intensamente l’universo Venum. Non è una moto per tutti: è un oggetto da intenditori, una creazione che parla a chi cerca un’esperienza di guida fuori dal comune.



Debutto mondiale al WOW FC 25

La prima apparizione pubblica della Indian Challenger Venum avverrà durante un evento altrettanto carico di adrenalina: il WOW FC 25, in programma al Madrid Arena il 13 dicembre 2025. Una cornice perfetta per una moto che nasce proprio dallo spirito da combattente, pronta a conquistare pubblico e appassionati.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/12/2025