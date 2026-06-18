Indian Motorcycle, accordo con Dr. Jekill & Mr. Hyde: più personalità per le moto

Indian Motorcycle ha stretto un importante accordo con Dr. Jekill & Mr. Hyde, azienda nota per la produzione di sistemi di scarico a valvola a controllo elettronico. Accordo che permetterà ai clienti Indian Motorcycle di poter personalizzare ulteriormente le loro moto, attraverso i concessionari ufficiali Indian Motorcycle in Europa, Medio Oriente e Africa.

Più carattere alle moto

In termini semplici, chi possiede una moto a marchio Indian Motorcycle potrà installare gli scarichi a regolazione elettronica Dr. Jekill & Mr. Hyde, offrendo ai motociclisti la possibilità di scegliere tra tre diverse sonorità, tutte omologate per l'uso su strada. Più nel dettaglio, ciascun sistema di scarico regolabile elettronicamente incarna tre personalità distinte: la modalità Dr. Jekill, la modalità Dinamica e la modalità Mr. Hyde, permettendo al pilota di passare tra tre modalità audio legali su strada per abbinare il proprio umore oppure l'ambiente di guida.

Dr. Jekill & Mr. Hyde

Tutti i sistemi di scarico dell'azienda sono pienamente conformi alle normative europee e sono omologati ECE, EG-BE e TÜV. L'accordo garantisce una consegna rapida direttamente da Dr, Jekill & Mr. Hyde, fornisce una formazione completa per i concessionari e un supporto tecnico, e copre l'intera gamma Indian Motorcycle, supportando i modelli attuali dal 2014 in poi e le future introduzioni di modelli.

Tra i modelli della gamma 2026 che possono essere equipaggiati con i sistemi di scarico Dr. Jekill & Mr. Hyde figurano l'Indian Scout, l'Indian Chief e le PowerPlus Bagger e Tourer. La Scout è uno dei modelli più iconici della famiglia Indian Motorcycle e rappresenta la sua piattaforma di maggior successo fino ad oggi. I modelli Scout, tra cui Sport Scout RT, 101 Scout, Super Scout, Scout Bobber e Scout Classic, sono tutti equipaggiati con il motore bicilindrico a V SpeedPlus da 1.250 cc raffreddato a liquido. La gamma Scout Sixty, invece, monta una versione più piccola da 999 cc dello stesso motore.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026