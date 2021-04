Avete presente la Distinguished Gentleman's Ride? Ecco, se non ne sapevate dell'esistenza, da diversi anni c'è la International Female Ride Day, un evento analogo ma tutto al femminile. Anche in questo caso, la manifestazione prende luogo in diverse parti del mondo e si pone come obiettivo la sensibilizzazione del lato femminile in un mondo (storicamente) maschile come quello delle due ruote. Non solo nel motorsport, ma anche nell'utilizzo stradale si vuole sensibilizzare e incentivare l'uso delle moto anche per il gentilsesso, oltre che celebrare l'avanzamento della figura femminile nel motorsport. Tra le ultimi esponenti in questo campo, è impossibile non citare Ana Carrasco, campionessa del Mondo della Supersport 300 nel 2018.

QUANDO SI TIENE L'EVENTO? L'iniziativa è nata negli Stati Uniti nel 2007 e, nel corso degli anni, sempre più donne e ragazze hanno preso d'assalto le strade di tutto il mondo. La manifestazione si celebra ogni primo sabato di maggio, che quest'anno cade il 1° giorno del mese. Come partner globale di questa manifestazione ''in rosa'' c'è Indian Motorcycles, che quest'anno è pronta a presentare alcune novità importanti come la rinnovata FTR 1200 e la Chieftain.