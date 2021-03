REGALO DI COMPLEANNO Indian Motorcycle, la prima azienda motociclistica americana, quest’anno compie 120 anni. Per festeggiare la ricorrenza ha presentato oggi la serie limitata Chieftain Elite 2021, prodotta in sole 120 unità per tutto il mondo. Stando a quanto dichiarato da Indian, la Chieftain Elite2021 porta con sé il meglio di ciò che è disponibile per il mondo custom, strizzando l’occhio ai motociclisti che esigono il meglio del meglio e vogliono distinguersi dalla massa.

LE DICHIARAZIONI ''Abbiamo progettato la Chieftain Elite per i motociclisti che vogliono attirare l'attenzione e distinguersi senza sacrificare le prestazioni o il comfort'', ha affermato Reid Wilson, Vice Presidente di Indian Motorcycle. ''L'attenzione ai dettagli e l'artigianalità di livello mondiale della moto non è secondo a nessuno, mentre la sua estrema esclusività la rende qualcosa di veramente speciale da possedere e guidare.''

COM’È La Indian Chieftain Elite si differenzia dalle altre versioni in gamma partendo dall’aspetto, come per la verniciatura bicolore Thunder Black Vivid Crystal su Carbon Crystal di Chieftain Elite realizzata a mano in 24 ore, ma anche per finiture dedicate come il motore Thunderstroke 116 (da ben 171 Nm di coppia) con tinta Slate Smoke e il badge sulla cassa filtro. Esteticamente per il resto non ci sono cambiamenti: la linea rimane invariata rispetto alle altre Chieftain, con il parabrezza regolabile elettricamente e le borse laterali rigide. Su queste trovano posto alcuni degli altoparlanti del sistema da 400 W offerto di serie. La tecnologia non manca affatto, c’è un sistema d’infotainment ricchissimo e facile da utilizzare con Apple Car Play, ma anche aiuti elettronici come il controllo di trazione e l’ABS, oltre ai riding mode e alla disattivazione automatica del cilindro posteriore quando si è in coda.

PREZZO Purtroppo per gli appassionati di Indian italiani la nuova serie limitata Chieftain Elite 2021 non sarà commercializzata nel nostro paese… ma un viaggetto dai cugini francesi (quando si potrà) vale la pena farlo!