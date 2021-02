100 ANNI Quale miglior traguardo, se non la festa dei 100 anni, per lanciare 3 nuovi modelli della gamma Chief? Indian ha pensato di celebrare così la sua storia che, dal 1921, l'ha portata fino ai giorni nostri: Chief Dark Horse, Chief Bobber Dark Horse e Super Chief Limited, 3 interpretazioni del classico bicilindrico americano a V.

I modelli Chief si basano su un classico telaio tubolare in acciaio che imbriglia il protagonista indiscusso, il motore Thunderstroke 116 da 1.890 cc capace di 162 Nm di coppia. Serbatoio da 15,1 litri, parafango posteriore minimal, ammortizzatori posteriori con precarico regolabile, doppio scarico, fari a LED, accensione senza chiave e pneumatici Pirelli Night Dragon completano il quando insieme alle dotazioni elettroniche quali il cruise control, le 3 modalità di guida Sport, Standard e Tour e l'ABS. Dal punto di vista della ciclistica le cruiser americane vantano un interasse di 1626 mm, un'altezza da terra di 662 mm e un peso a secco di 304 kg. La forcella anteriore a steli tradizionali da 46 mm ha una corsa di 132 mm, mentre l'angolo di inclinazione del cannotto di sterzo è di 28,5 gradi. I modelli Indian Chief e Chief Bobber Dark Horse hanno finiture nel classico nero lucido, mentre la Super Chief Limited presenta particolari cromati, ma anche le borse e il parabrezza di serie.

Il nuovo sistema Ride Command da 4 pollici di diametro è facile da utilizzare grazie ai comandi sul manubrio e al monitor touchscreen. I clienti potranno navigare, variando fra le molte schermate in 2 diverse interfacce con informazioni sul veicolo e navigatore. Dotate di sistema Bluetooth e USB, utilizzando un casco con auricolare wireless sarà possibile ascoltare musica, accedere alle informazioni telefoniche, ricevere ed effettuare chiamate.

La Indian Chief Dark Horse si caratterizza per uno stile minimal, col manubrio drag, i cerchi a razze da 19”, pedane arretrate, faro a LED e monosella bobber. È disponibile nelle colorazioni Black Smoke, Alumina Jade Smoke e Stealth Gray.

Qui le pedane avanzate garantiscono una posizione di guida ottimale. La Chief Bobber Dark Horse vanta di serie cerchi a raggi, copri forcella e ammortizzatore, faro a LED. Le colorazioni disponibili sono Black Smoke, Titanium Smoke e Sagebrush Smoke.

La Super Chief Limited è accessoriata di serie con parabrezza ad attacchi rapidi, borse laterali, sella guidatore e passeggero touring, pedane larghe e il tradizionale manubrio. Non mancano cerchi a raggi da 16'', faro a LED, copri forcella e ammortizzatore, cromature. La Super Limited è disponibile in Black Metallic, Blue Slate Metallic, e Maroon Metallic.

Tutti i possessori delle nuove Chief avranno a disposizione oltre 70 accessori, alcuni dei quali già disponibili per i modelli Scout e Thunderstroke, altri appositamente progettati per i nuovi modelli. Gli accessori disponibili, includono: portapacchi e borsa portapacchi, parabrezza bassi e medi, varie opzioni di manubrio come mini-ape hanger, ape hanger, mid rise e drag. Il pacchetto comfort di Indian Motorcycle include schienali passeggero e guidatori, paramotore e fari fendinebbia a led (Pathfinder S). In aggiunta debutterà una nuova linea di abbigliamento pensata appositamente per i nuovi possessori di Indian Chief. Tre stili esclusivi per ogni modello: Attitude per La Indian Chief Dark Horse, Old School Muscle per la Indian Chief Bobber Dark Horse e Road-Warrior Glory per gli amanti della Indian Super Chief Limited.