Indian Motorcycle festeggia i 125 anni: Chief, Scout e Challenger in serie limitata

Indian Motorcycle celebra i suoi 125 anni di storia con una gamma in edizione limitata. Tutte le moto di questa serie speciale sono numerate, verniciate a mano e caratterizzate dalla presenza del logo del 125° Anniversario del marchio americano.

Cura artigianale

Ogni modello della collezione 125th Anniversary è meticolosamente rifinito a mano e per l'occasione è stata realizzata una specifica livrea ''125th Anniversary Red with Black Crystal'', sviluppata a partire dalla tinta ''Indian Motorcycle Red'' e poi impreziosita da micro-scaglie metalliche che contribuiscono a dare alle moto un effetto più dinamico. Come accennato, ogni esemplare è numerato e si caratterizza anche per la presenza della scritta ''One Hundred Twenty-Fifth Anniversary'' in rilievo sui lati.

Indian Scout Bobber 125th Anniversary Edition

Inoltre, tutte le moto di questa speciale edizione limitata dispongono di serie del display touch da 4 o da 7 pollici con tecnologia Ride Command+ che permette di avere a disposizione la navgazione, se disponibile, informazioni dettagliate sulla moto, promemoria di manutenzione e se si utilizza un comunicatore wireless (Bluetooth) si può pure gestire la musica. I modelli che compongono questa limited edition? Sono tre e precisamente Chief Vintage 125th Anniversary Edition, Scout Bobber 125th Anniversary Edition e Indian Challenger 125th Anniversary Edition.

I modelli in edizione limitata: Chief Vintage, Scout Bobber e Challenger

Partiamo dalla Chief Vintage 125th Anniversary Edition che nasce per rendere omaggio a uno dei modelli più iconici del marchio americano. Si caratterizza per disporre di una sella ''flottante'', cerchi a raggi, manubrio vintage e gli iconici parafanghi di Indian Motorcycle. Il cuore pulsante è il motore Thunderstroke 116 di Indian Motorcycle raffreddato ad aria di 1.890 cc in grado di erogare 156 Nm di coppia. Questa speciale versione anniversario sarà realizzata in 250 unità disponibili in tutto il mondo. Il prezzo? A partire da 24.990 euro.

Indian Chief Vintage 125th Anniversary Edition

Passiamo alla Scout Bobber 125th Anniversary Edition dotata del motore SpeedPlus da 1250 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 111 CV. Classico stile bobber impreziosito da dettagli meticolosamente dipinti a mano, dal badge del 125° anniversario e da cerchi a 8 razze. Attraverso il display touch da 4 pollici sarà possibile arrivare a gestire anche le diverse modalità di guida che offre. Complessivamente, questa serie speciale sarà prodotta in 450 esemplari venduti in tutto il mondo. Chi la volesse dovrà prepararsi a sborsare almeno 19.990 euro.

Indian Challenger 125th Anniversary Edition

Infine, abbiamo l'eslcusiva Indian Challenger 125th Anniversary Edition realizzata in soli 250 unità. Il cuore pulsante è il motore PowerPlus 112 cu-in raffreddato a liquido e si caratterizza per la presenza della sella biposto con cuciture dedicate, emblemi celebrativi del 125° anniversario, pedane pilota e passeggero lucidate, comandi retroilluminati e l’impianto audio PowerBand. Di serie anche lo schermo touch da 7 pollici. Il prezzo di questo modello? Da 46.990 euro.

Oltre a questi modelli in edizione limitata, Indian Motorcycle ha creato anche un'apposita collezione di abbigliamento sempre dedicata ai suoi 125 anni.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026