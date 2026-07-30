Indian lancia la Signature Series: bagger e tourer con livree esclusive

Indian Motorcycle ha annunciato la Signature Series, una serie speciale di modelli caratterizzati da speciali livree. Includerà le bagger e le tourer PowerPlus di Indian, tutte dotate di una speciale verniciatura multistrato e dettagli rifiniti a mano.

Modelli molto speciali

Entrando nello specifico, la nuova Signature Series succede alla Elite Series. Di conseguenza, Indian ha scelto i suoi quattro modelli di punta con il motore bicilindrico a V Powerplus: Indian Challenger e Pursuit, oltre a Chieftain Powerplus e Roadmaster Powerplus. Si tratta rispettivamente di bagger e tourer. Modelli speciali che arrivano in concomitanza con il 250° anniversario degli Stati Uniti.

Indian Signature Series

Per tutti questi modelli il cuore pulsante è quindi un motore V2 da 1.834 cc, 181 Nm e 122 CV. Dal punto di vista meccanico, le moto della Signature Series sono identiche ai modelli di produzione standard, ma si distinguono per il pacchetto audio PowerBand potenziato, disponibile sugli allestimenti superiori. Per le bagger Challenger e Chieftain PowerPlus, questo significa un impianto audio da 400 watt, mentre i modelli touring Pursuit e Roadmaster PowerPlus sono dotati di un sistema da 600 watt per sfruttare al meglio i due altoparlanti aggiuntivi nel bauletto.

Indian Signature Series

Come accennato all'inizio, la nuova Signature Series si caratterizza principalmente per proporre le moto con una livrea speciale. Ad esempio, la Pursuit e la Roadmaster Powerplus presentano una finitura Frontier Pearl, impreziosita da grafiche Revere Red e Vigilant Blue, come sulla Pursuit, oppure Vigilant Blue con Revere Red sulla Roadmaster.

La Challenger e la Chieftain Powerplus puntano a distinguersi. Mentre la Challenger, con la sua verniciatura prevalentemente nera Abyss Metallic e sottili accenti nei colori Machined Silver e Red Alert, mantiene un approccio più sobrio, la Chieftain Powerplus presenta una livrea che abbina le tinte Venom Green e Cypher Green.

Serie limitata

Per il momento, i modelli Signature Series di Indian Motorcycle sono proposti solamene sul mercato americano e in serie limitata. I prezzi? Si parte da oltre 40.000 dollari.

Fonte: Motorcycle

VEDI ANCHE

Tags