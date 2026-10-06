Harley-Davidson dice addio al King of the Baggers: dal 2027 cambia tutto

Dopo sei stagioni, Harley-Davidson chiude il capitolo MotoAmerica King of the Baggers. La Casa americana ha annunciato che al termine del campionato 2026 terminerà la partecipazione ufficiale della Factory Racing e il supporto al team ufficiale.

La decisione non significa però un passo indietro dalle corse. Al contrario, dal 2027 Harley-Davidson concentrerà le proprie risorse sulla FIM Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova serie nata quest'anno all'interno dei weekend MotoGP. Il campionato verrà ampliato con più team, più piloti e più gare, diventando la principale vetrina sportiva globale del marchio.

Sei anni di sfide con Indian

L'addio al King of the Baggers chiude un'epoca che ha trasformato le mastodontiche bagger americane in vere moto da corsa, e c'è anche un pizzico di Italia. In sei stagioni Harley-Davidson ha conquistato tre titoli su sei, mentre Kyle Wyman ha raggiunto quota 27 vittorie, diventando il pilota più vincente nella storia della categoria. Nonostante ciò, quest'anno è stata Indian ad aggiudicarsi il titolo.

Indian vince in casa, Harley porta il brand per il mondo

Non è ancora chiaro se dal 2027 continueranno a correre Harley-Davidson schierate da team privati nel campionato MotoAmerica: la Casa ha infatti annunciato la fine del programma ufficiale, non l'abbandono della categoria da parte di eventuali squadre clienti.

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