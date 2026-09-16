Harley ha il campionato in MotoGP, ma in USA non è lei a vincere

Correre con una Bagger, solo gli americani potevano rendere popolare una cosa così distante dall'ideale. Nell'odierna (e americana) MotoGP c'è spazio anche per un trofeo dedicato, la Harley-Davidson Bagger World Cup, campionato che ha rimpiazzato la MotoE che continua a dare visibilità e possibilità di competere a piloti emergenti usciti dalla traiettoria ''tradizionale'' di crescita o campioni in fase discendente come il nostro Andrea Iannone, che al Mugello ha anche vinto. Se a noi europei, abituati a vedere tra i cordoli di un circuito solo sportive può sembrare una pagliacciata, in america il ''King of the Baggers'' è seguitissimo, e vincerlo porta con gloria al pilota vincitore ma - e forse soprattutto - al costruttore.

Harley nel mondo, ma a casa sua vince Indian

8 vittorie per Hiden Gillim e la sua Indian Challenger

Bene, nonostante il prestigio di portare il campionato in giro per il mondo sia stato affidato al glorioso brand del ''Bar&Shield'', tra le mura domestiche quest'anno a fare la parte del leone è stata Indian, storica rivale della Casa di Milwaukee. La Indian Challenger preparata dal team J&P Cycles / Motul / Vance & Hines Factory Indian Motorcycle Racing guidata da Hyden Gillim - che curiosamente corre con il numero 69 dell'indimenticato Nicky Hayden - ha dominato il campionato: 8 vittorie e un secondo posto hanno permesso di portare a casa il titolo con due gare d'anticipo rispetto alla fine della stagione.

Il team al completo festeggia il titolo di Hiden Gillim

''Oggi è un giorno monumentale, non solo per Hayden e per il team, ma per i nostri concessionari, i piloti e per l'intera azienda,''ha dichiarato Mike Kennedy, CEO di Indian Motorcycle. ''Abbiamo iniziato questa stagione con un team corse completamente nuovo, che aveva avuto poco tempo per prendere confidenza con la Indian Challenger prima di Daytona. Sapevamo di avere la moto superiore, un team d'élite come Vance & Hines e un parco piloti dal talento incredibile, ma questo è il racing. Bisogna comunque scendere in pista e ottenere risultati. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto, gara dopo gara. Conquistare il titolo con due gare d'anticipo e battere il record di vittorie in una singola stagione è la testimonianza dell'impegno di ogni singola persona di questo team, che mette cuore e anima in questo programma.''

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