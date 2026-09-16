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Harley ha il campionato in MotoGP, ma in USA non è lei a vincere

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2 ore fa - King of the Baggers: 8 vittorie per Hiden Gillim sulla Indian Challenger

Harley-Davidson avrà anche il monomarca in MotoGP, ma nel King of the Baggers americano ha dominato una Indian Challenger
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Correre con una Bagger, solo gli americani potevano rendere popolare una cosa così distante dall'ideale. Nell'odierna (e americana) MotoGP c'è spazio anche per un trofeo dedicato, la Harley-Davidson Bagger World Cup, campionato che ha rimpiazzato la MotoE che continua a dare visibilità e possibilità di competere a piloti emergenti usciti dalla traiettoria ''tradizionale'' di crescita o campioni in fase discendente come il nostro Andrea Iannone, che al Mugello ha anche vinto. Se a noi europei, abituati a vedere tra i cordoli di un circuito solo sportive può sembrare una pagliacciata, in america il ''King of the Baggers'' è seguitissimo, e vincerlo porta con gloria al pilota vincitore ma - e forse soprattutto - al costruttore. 

Harley nel mondo, ma a casa sua vince Indian

8 vittorie per Hiden Gillim e la sua Indian Challenger

Bene, nonostante il prestigio di portare il campionato in giro per il mondo sia stato affidato al glorioso brand del ''Bar&Shield'', tra le mura domestiche quest'anno a fare la parte del leone è stata Indian, storica rivale della Casa di Milwaukee. La Indian Challenger preparata dal team  J&P Cycles / Motul / Vance & Hines Factory Indian Motorcycle Racing guidata da Hyden Gillim - che curiosamente corre con il numero 69 dell'indimenticato Nicky Hayden - ha dominato il campionato: 8 vittorie e un secondo posto hanno permesso di portare a casa il titolo con due gare d'anticipo rispetto alla fine della stagione. 

Il team al completo festeggia il titolo di Hiden Gillim

''Oggi è un giorno monumentale, non solo per Hayden e per il team, ma per i nostri concessionari, i piloti e per l'intera azienda,''ha dichiarato Mike Kennedy, CEO di Indian Motorcycle. ''Abbiamo iniziato questa stagione con un team corse completamente nuovo, che aveva avuto poco tempo per prendere confidenza con la Indian Challenger prima di Daytona. Sapevamo di avere la moto superiore, un team d'élite come Vance & Hines e un parco piloti dal talento incredibile, ma questo è il racing. Bisogna comunque scendere in pista e ottenere risultati. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto, gara dopo gara. Conquistare il titolo con due gare d'anticipo e battere il record di vittorie in una singola stagione è la testimonianza dell'impegno di ogni singola persona di questo team, che mette cuore e anima in questo programma.''

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    Listino Indian Challenger
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Challenger Powerplus Limited 126 / 9232.990 €
    Challenger Powerplus Dark Horse 126 / 9233.990 €
    Challenger Powerplus Elite 126 / 9245.990 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Indian Challenger visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Indian Challenger
    Danilo Chissalé
    Danilo Chissalé
    Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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