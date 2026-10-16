Ducati Panigale V4 2027: ecco quanto costano le nuove V4 e V4 S. Prezzi e differenze

Sveltati i prezzi della Ducati Panigale V4 2027: ecco quanto costano V4 e V4 S, le differenze di dotazione e gli aumenti sul 2026

Più potente, più raffinata e, inevitabilmente, anche un po' più cara, ma forse c'era da aspettarselo. La Ducati Panigale V4 2027 prezzo per il mercato italiano: si parte da 29.390 euro per la versione standard, mentre per la più sofisticata V4 S servono 35.890 euro. Un aumento rispetto al precedente modello che accompagna un aggiornamento tecnico importante, tra motore da 218 CV, elettronica evoluta e nuove possibilità di personalizzazione.

Ducati Panigale V4 2027: versioni e prezzi

La gamma si articola inizialmente su due versioni, entrambe equipaggiate con il quattro cilindri Desmosedici Stradale da 1.103 cc, ora capace di 218 CV a 13.500 giri/min e 120,6 Nm a 11.000 giri/min.

A distinguere i due allestimenti sono principalmente sospensioni, cerchi e alcuni componenti della ciclistica.

Versione Prezzo 2027 Ducati Panigale V4 29.390 € Ducati Panigale V4 S 35.890 €

Prezzi ufficiali italiani, IVA inclusa, franco concessionario.

Panigale V4: 29.390 euro

Ducati Panigale V4 2027

La versione d'accesso mantiene una dotazione tutt'altro che essenziale: forcella Showa BPF da 43 mm completamente regolabile, monoammortizzatore e ammortizzatore di sterzo Sachs, cerchi in lega leggera a cinque razze e impianto frenante con pinze Brembo Hypure. Di serie anche il nuovo pacchetto elettronico, che comprende Race eCBS con funzionalità cornering, Ducati Traction Control DVO, Ducati Wheelie Control DVO, Ducati Slide Control, Ducati Quick Shift 2.0 e il nuovo Dynamic Engine Brake.

Il peso dichiarato è di 191 kg in ordine di marcia senza carburante.

Panigale V4 S: 35.890 euro

Ducati Panigale V4 2027

Servono 6.500 euro in più per passare alla V4 S, che introduce le sospensioni elettroniche Ducati Electronic Suspension 3.0 con forcella Öhlins NPX-30, monoammortizzatore TTX 36 e ammortizzatore di sterzo Öhlins, tutti gestiti dal sistema Smart EC 3.0. Ma si aggiongono anche i cerchi forgiati in alluminio, la batteria al litio e i semimanubri regolabili in altezza per l'utilizzo in circuito.

Il peso scende a 187 kg in ordine di marcia senza carburante, quattro in meno rispetto alla versione standard.

Quanto costa in più rispetto alla Panigale V4 2026?

L'aggiornamento tecnico farà senz'altro piacere a chi vuole una moto sempre più efficace e veloce (Ducati dichiara un tempo di 0,4 secondi inferiore alla 2026 sul circuito di Vallelunga) ma porta con sé anche un ritocco dei listini, sicuramente meno piacevole. Il confronto con il modello precedente evidenzia aumenti compresi tra 1.000 e 1.200 euro, a seconda della versione.

Versione Prezzo 2026 Prezzo 2027 Differenza Panigale V4 28.390 € 29.390 € +1.000 € Panigale V4 S 34.690 € 35.890 € +1.200 €

In termini percentuali, l'incremento è del 3,5% circa per entrambe.

Un aumento che, numericamente, risulta relativamente contenuto considerando gli interventi introdotti con il MY27: il Desmosedici Stradale guadagna 2 CV, arrivando a quota 218, mentre il pacchetto elettronico evolve con il Dynamic Engine Brake e nuove strategie di controllo derivate dall'esperienza Ducati nelle competizioni.

Quando arriva la nuova Panigale V4 2027?

Tutte le colorazioni disponibili per la Panigale V4 2027, anche quelle del programma Ducati Factory Made

La commercializzazione della nuova Ducati Panigale V4 inizierà nelle concessionarie europee a dicembre 2026, sia nella versione standard sia nella più ricca V4 S. Per chi vuole il massimo della tecnologia Ducati, la S rimane la scelta più completa. La standard, però, conserva lo stesso motore da 218 CV e buona parte dell'elettronica della sorella maggiore, con un risparmio di 6.500 euro: una differenza che potrebbe renderla particolarmente interessante anche per chi intende personalizzare la propria moto in un secondo momento o vuole correre in qualche trofeo.

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