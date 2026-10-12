Ducati Panigale V4 2027: con 218 CV ed elettronica da MotoGP è ancora più veloce

Quando si è già ai vertici della categoria, trovare il modo di migliorarsi diventa sempre più complicato. Eppure Ducati ci è riuscita ancora: a due anni dalla presentazione della settima generazione della sua superbike, arriva la Panigale V4 2027, un'evoluzione che non stravolge il progetto originale, ma interviene proprio dove conta quando si cerca il tempo sul giro.

Il risultato? Secondo i test effettuati dalla Casa a Vallelunga, la nuova Panigale è più veloce di 4 decimi al giro rispetto al modello precedente. Un miglioramento ottenuto lavorando su motore, ciclistica, aerodinamica ed elettronica, con l'obiettivo non soltanto di aumentare le prestazioni, ma anche di renderle più facilmente sfruttabili.

MOTORE DESMOSEDICI STRADALE: ORA SONO 218 CV

Ducati Panigale V4 2027, il motore aumenta le performance agli alti regimi

Il quattro cilindri a V di 90° da 1.103 cc guadagna potenza grazie a una serie di interventi mirati. Ducati ha rivisto l'impianto di scarico, ottimizzato il circuito di lubrificazione per ridurre gli assorbimenti e introdotto una nuova presa d'aria anteriore, capace di aumentare la pressione dell'aria dello 0,6% a 300 km/h. La potenza massima raggiunge così 218 CV a 13.500 giri/min, con una coppia di 120,6 Nm a 11.000 giri/min, mantenendo l'omologazione Euro 5+. Il guadagno più significativo si concentra tra i 12.000 e i 14.000 giri, con un incremento di 3,5 CV a quota 13.000. Cambia anche la rapportatura finale, ora più lunga (17/42 contro 16/41), mentre il limitatore sale a 15.000 giri/min dalla seconda alla quinta marcia, 500 giri in più rispetto a prima. Due modifiche che, secondo Ducati, permettono di incrementare la velocità massima di 12 km/h e ridurre il numero di cambiate: a Vallelunga ne servono due in meno per completare un giro.

Per chi utilizza la Panigale esclusivamente tra i cordoli arriva anche il nuovo scarico completo Akrapovič Full Racing Exhaust PRO, che promette ulteriori 11 CV e 7 Nm, accompagnati da una riduzione del peso di 6,6 kg.

CICLISTICA: IL FRONT FRAME DIVENTA PIÙ FLESSIBILE

Le novità non riguardano soltanto il motore. Ducati ha modificato il telaio Front Frame, riducendone del 12% la rigidezza laterale per migliorare il comportamento dell'avantreno agli angoli di piega più elevati. L'obiettivo è aumentare il grip disponibile e restituire al pilota una maggiore precisione in inserimento, permettendogli di mantenere velocità superiori in percorrenza e anticipare l'apertura del gas. La nuova rapportatura finale comporta inoltre una riduzione dell'interasse di 8 mm, a vantaggio dell'agilità nei cambi di direzione. Sulla Panigale V4 S debuttano anche nuovi semimanubri regolabili per l'utilizzo in circuito, che possono essere sollevati di 10 mm per ottenere una posizione di guida più favorevole nelle frenate intense e nei cambi di direzione. Una soluzione ispirata allo sviluppo delle MotoGP.

A livello aerodinamico, infine, arrivano nuove ali con bandelle laterali maggiorate, studiate per compensare la resistenza aggiuntiva generata dalla presa d'aria anteriore.

ELETTRONICA: DEBUTTANO DYNAMIC ENGINE BRAKE E RACE BRAKE CONTROL

Ducati Panigale V4 2027, con la nuova elettronica questo dovrebbe essere alla portata di tutti. Dovrebbe...

Una delle novità più interessanti della Panigale V4 MY27 riguarda l'elettronica, con due nuovi sistemi sviluppati per migliorare il comportamento della moto nelle fasi di frenata e ingresso curva.

Il Dynamic Engine Brake (DEB) sostituisce il precedente Engine Brake Control e sfrutta l'algoritmo Ducati Vehicle Observer per modulare il freno motore in funzione del carico effettivo sulla ruota posteriore. Questo permette di ottenere un comportamento più prevedibile, soprattutto durante le frenate a moto inclinata. Al suo fianco opera ancora il Race Brake Control (RBC), che aumenta il contributo frenante della ruota posteriore, consentendo di sfruttare meglio il grip disponibile e ritardare il punto di staccata.

PANIGALE V4 S: ARRIVANO ANCHE I COLORI LAMBORGHINI

Con il Model Year 2027, la Panigale V4 S entra per la prima volta nel programma Ducati Factory Made, che permette di personalizzare la moto direttamente durante la produzione a Borgo Panigale.

Le possibilità comprendono 11 colorazioni, di cui cinque provenienti dal catalogo Ad Personam di Lamborghini, oltre alle livree Corse e Performance. Tra gli accessori installabili direttamente in fabbrica figurano i pacchetti frenanti Front Brake PRO e PRO+, la frizione a secco STM e le pedane regolabili. Una possibilità interessante per chi desidera una Panigale configurata secondo i propri gusti, senza dover intervenire successivamente con l'installazione degli accessori.

DUCATI PANIGALE V4 2027: DISPONIBILITÀ

Ducati Panigale V4 2027

La nuova Ducati Panigale V4 arriverà nelle concessionarie europee a partire da marzo 2027, mentre negli Stati Uniti e in Canada sarà disponibile da aprile. La distribuzione negli altri mercati seguirà nei mesi successivi.

Restano a listino entrambe le versioni: Panigale V4, con sospensioni meccaniche Showa e Sachs e un peso di 191 kg in ordine di marcia senza carburante, e Panigale V4 S, che conferma le sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0, i cerchi forgiati e la batteria al litio, fermando l'ago della bilancia a 187 kg.

Caratteristica Panigale V4 Panigale V4 S Motore Desmosedici Stradale Desmosedici Stradale Cilindrata 1.103 cc 1.103 cc Potenza 218 CV a 13.500 giri/min 218 CV a 13.500 giri/min Coppia 120,6 Nm a 11.000 giri/min 120,6 Nm a 11.000 giri/min Forcella Showa BPF 43 mm Öhlins NPX-30 elettronica Ammortizzatore Sachs regolabile Öhlins TTX 36 elettronico Cerchi Lega leggera Alluminio forgiato Peso* 191 kg 187 kg

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