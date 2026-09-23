Ducati presenta la nuova Multistrada Pikes Peak: ecco cosa cambia

La Multistrada V4 Pikes Peak si aggiorna con una nuova livrea ispirata a MotoGP e Superbike. E con il Factory Made la personalizzi a tuo piacimento

Con l'avvicinarsi di EICMA 2026 iniziano a togliersi i veli dalle novità moto 2027. Ducati - attraverso le sue ormai proverbiali anteprime Ducati World Prèmiere - rompe il ghiaccio presentando la nuova Multistrada V4 Pikes Peak 2027. Scopriamo insieme le novità introdotte sulla crossover sportiva che omaggia la leggendaria cronoscalata.

Livrea ispirata alle corse, stessa base tecnica

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 in azione

Niente rivoluzioni tecniche, la Multistrada V4 Pikes Peak 2027 conferma i suoi punti cardine: motore V4 Granturismo da 1.158 cm3 con controllo gioco valvole ogni 60.000 km e Extended Cylinders Deactivation, telaio front frame in alluminio, sospensioni elettroniche semi-attive “event based” Öhlins Smart EC 2.0, ma soprattutto cerchi forgiati Marchesini in alluminio da 17” con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV misure 120/70 ZR17 anteriore e 190/55 ZR17 posteriore e forcellone monobraccio, elementi che la collegano tecnicamente e ''spiritualmente'' alla Multistrada 1200.

La vera novità per il model year 2027 è da cercarsi nell'aspetto: la sportività della Pikes Peak si esalta con una speciale nuova grafica che si rifà alle moto ufficiali della Casa di Borgo Panigale. La livrea esclusiva, disegnata dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Drudi Performance, fonde gli elementi distintivi delle Ducati MotoGP e Superbike in un design pensato per esaltarne il carattere racing. Ma non è tutto, la Multistrada V4 Pikes Peak è equipaggiata con numerose parti in fibra di carbonio e il silenziatore omologato Akrapovič in titanio. Altri elementi estetici distintivi sono il plexi fumè basso, l’inconfondibile anodizzazione oro dei foderi della forcella Öhlins, la sella con il logo V4 e lo scudetto Ducati Corse applicato sul becco.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027, la grafica si rifà al mondo delle corse

Rispetto ad una Multistrada V4 ''normale'', la Pikes Peak ha un tuning dedicato per esaltarne la sportività. La mappa Race si aggiunge a una strategia più racing per il limitatore, che entra in maniera più graduale rispetto alla Multistrada V4, in modo da allertare il pilota con un certo anticipo e consentirgli una guida più efficace in termini di cambiate nella zona alta del contagiri. Il quickshifter, invece, ha una calibrazione dedicata che permette scalate più aggressive, oltre all’implementazione di una relazione manopola-farfalla ancora più diretta nel Power Mode High.

Falla come vuoi tu

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027, vista laterale

Anche l'ultima arrivata nella gamma Multistrada entra a far parte del programma Ducati Factory Made. Ora anche la Pikes Peak 2027 potrà essere configurata con livello di dettaglio quasi sartoriale, già dalla linea di produzione. Nel caso della Pikes Peak è possibile completare la livrea con cerchi forgiati in colorazione rossa, pinze freno dello stesso colore oppure nere, scegliere selle di diversa altezza, arricchire la dotazione in fibra di carbonio e montare faretti supplementari o valige laterali e top case.

VEDI ANCHE