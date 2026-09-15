Ducati Diavel for Bentley: cosa dicono davvero i documenti CARB

Negli ultimi giorni si è diffusa l'indiscrezione di una possibile seconda collaborazione tra Borgo Panigale e il più regale dei marchi britannici di auto di lusso. L'ipotesi nasce dalla comparsa delle diciture Bentley nei recenti faldoni di omologazione americani. Tuttavia, analizzando con attenzione le carte, quei documenti non contengono alcun indizio di una nuova serie speciale: la vera novità nascosta tra le righe burocratiche punta in tutt'altra direzione.

Cosa dicono davvero i documenti del CARB

La ricostruzione di una nuova fuoriserie nasce da una lettura imprecisa dei registri del CARB (California Air Resources Board), l'ente californiano che omologa i veicoli sotto il profilo delle emissioni inquinanti.

La prima certificazione depositata da Ducati per la gamma Diavel del Model Year 2027, risalente a marzo 2026, comprendeva già tre modelli:

Diavel V4

Diavel V4 Bentley

Diavel V4 Bentley Mulliner

La loro presenza indica che Ducati le ha incluse nuovamente nella certificazione della stessa famiglia emissiva per il Model Year 2027; non costituisce, di per sé, la prova di una nuova edizione o di un aggiornamento.

L'aggiornamento dell'Executive Order rilasciato dal CARB il 26 agosto 2026 ha invece introdotto un elemento inedito: la dicitura Diavel V4 S. È questa l'unica vera novità emersa dai documenti, di cui, peraltro, vi abbiamo già fornito tutte le anticipazioni del caso..

Cosa significa condividere l'omologazione

Le quattro denominazioni risultano associate alla stessa famiglia emissiva, indizio che la futura Diavel V4 S conserverà probabilmente il propulsore V4 Granturismo di 1.158 cc.

Il documento del CARB, tuttavia, si limita a verificare il rispetto dei limiti di inquinamento e non permette di ricavarne dettagli su telaio, sospensioni o dotazioni ciclistiche. Seguendo la logica adottata da Ducati per gli allestimenti S, la nuova versione potrebbe introdurre sospensioni semiattive, componenti più ricercati e una dotazione più completa. Si tratta però di anticipazioni non ancora confermate dal costruttore.

Ducati Diavel V4 Bentley

Un ripasso sulla Diavel for Bentley del 2023

Le diciture presenti nei certificati americani fanno riferimento alla serie speciale svelata l'8 dicembre 2023 durante la settimana di Art Basel a Miami Beach. Quel modello, ispirato alle linee della Bentley Batur, è stato realizzato in tiratura limitata e la produzione risulta oggi interamente assegnata.

L'allestimento prevedeva verniciatura nella tinta Scarab Green, cerchi forgiati in tonalità Dark Titanium Satin e sella in Alcantara nera con intagli al laser su fondo rosso. E ancora, parafanghi, palpebra del faro, convogliatori d'aria, cover dello scarico e numerosi altri elementi in fibra di carbonio.

Il numero progressivo che identifica l'esemplare della serie limitata è inciso su una targhetta in acciaio inossidabile inserita nella cover in carbonio della testata verticale, sul lato destro della moto. Quanto a motore ed elettronica, a spingere la Diavel for Bentley è il V4 Granturismo da 168 CV a 10.750 giri/min e 126 Nm di coppia a 7.500 giri/min, gestito da piattaforma inerziale a sei assi, con Riding Mode, Power Mode e Ducati Power Launch.

Il listino della versione standard partiva da 58.000 euro per i 500 esemplari numerati. Per i 50 pezzi realizzati su ordinazione della variante Mulliner — la divisione Bentley dedicata alle personalizzazioni, alle serie speciali e alle vetture coachbuilt — Ducati non indicava nel comunicato italiano un listino univoco poiché il costo finale dipendeva dalle specifiche configurazioni del cliente.

Un'operazione di co-branding che seguiva altri celebri precedenti di Borgo Panigale, come la Ducati Diavel AMG Special Edition del 2011 (sviluppata sulla base della Diavel Carbon) e la successiva Diavel 1260 Lamborghini.

Cosa aspettarsi ai prossimi saloni

Sgombrato il campo dai rumor su una nuova partnership automobilistica, l'attenzione si sposta ora sul debutto della Diavel V4 S. Con la campagna Ducati World Première 2027 pronta a entrare nel vivo e l'avvicinarsi dei saloni autunnali, la nuova variante S è una delle candidate più credibili al debutto. La certificazione CARB ne rende molto probabile l'arrivo, ma tempi, caratteristiche e posizionamento restano ancora da confermare.

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