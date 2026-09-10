Nuova Ducati Diavel V4 S sta davvero arrivando: cosa sappiamo

All'inizio dell'anno erano emerse una serie di immagini di brevetti depositati dalla Ducati che facevano pensare all'introduzione di una nuova Ducati Diavel V4 S. Da allora, però, non ci sono state più novità e di questo modello se ne sono perse le tracce. Adesso, però, se ne torna a parlare perché effettivamente ci sarebbe la conferma dell'arrivo di una nuova Diavel V4 S come riportano i colleghi di Motorcycle.com. Infatti, la California Air Resources Board ha certificato la Diavel V4 S come modello 2027. Possiamo quindi immaginare che tale nuovo modello possa essere portato al debutto durante la serie di annunci ''World Première'' del 2027.

Cosa sappiamo?

A marzo, Ducati ha inizialmente certificato la Diavel V4 2027 presso il CARB (California Air Resources Board), elencando tre varianti: il modello base e le edizioni limitate Bentley e Bentley Mulliner. Il 26 agosto, CARB ha aggiornato la documentazione per includere la Diavel V4 S.

Ducati Diavel V4 RS 2026: Marquez in sella

Da quanto sappiamo poi sul nuovo modello grazie ai brevetti emersi a inizio anno, la Ducati Diavel V4 S dovrebbe caratterizzarsi per una dotazione tecnica più raffinata rispetto a quella del modello ''base''. Si parlava in particolare della presenza di sospensioni elettroniche simili a quelle presenti sulla Multistrada V4 S (Ducati Skyhook Suspension Evolution). Dovrebbero arrivare pure nuovi cerchi e un inedito impianto di scarico. I brevetti mostravano anche una serie di ritocchi al design, con un look preso in prestito da quello più aggressivo della Diavel V4 RS. In particolare ci saranno nuove prese d'aria e griglia radiatore.

Ducati sulla Diavel V4 S offrirà anche più potenza? L'attuale motore è in grado di erogare ben 168 CV. Il nuovo impianto di scarico potrebbe far pensare a un piccolo incremento di potenza ma non dovrebbero arrivare stravolgimenti. Piuttosto, vista la presenza delle sospensioni elettroniche, è possibile che la casa di Borgo Panigale possa introdurre nuove modalità di guida per poter gestire il loro funzionamento.

Non rimane che attendere novità direttamente da Ducati ma pare proprio che la gamma della Diavel V4 sia destinata a crescere.

Fonte: Motorcycle.com

VEDI ANCHE

Tags