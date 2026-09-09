La miglior Ducati da bagnato sta per arrivare: grazie a Pirelli

Se pensi che il raggio d'azione di Borgo Panigale si limiti alla terraferma, ti sbagli. Dopo aver firmato automobili in edizione speciale e persino macchine da caffè, la casa emiliana ha deciso di prendere la via del mare. Insieme a Pirelli e SACS Marine, Ducati sta per presentare un nuovo maxi-RIB ad alte prestazioni della gamma Pirelli Speedboats, realizzato per celebrare il centenario del marchio.

Design da Borgo Panigale e dettagli da corsa

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto del Centro Stile Ducati, che ha lavorato su linee, livrea e finiture per trasferire l'identità visiva delle due ruote sul piano nautico. Sebbene le caratteristiche tecniche non siano ancora state divulgate del tutto, le forme dell'imbarcazione traggono ispirazione da una delle moto più esclusive della gamma emiliana.

Quanto all'imbarcazione, la sigla dice molto. RIB sta infatti per Rigid Inflatable Boat, ossia gommone a chiglia rigida, che per l'occasione dovrebbe avere dimensioni importanti, all'altezza dello status premium del marchio bolognese.

Pirelli Maxi RIB

L'unione di tre eccellenze italiane

L'operazione mette insieme tre realtà italiane legate al mondo della tecnologia e dello sport: l'esperienza nautica di SACS Marine, il know-how di Pirelli nel settore dei battelli pneumatici e il design di Ducati. La filosofia del progetto è stata riassunta dalle parole dell'amministratore delegato Claudio Domenicali:

''La prestazione è un linguaggio che Ducati, Pirelli e SACS Marine parlano ogni giorno, ciascuna nel proprio mondo. I prodotti cambiano, ma non l'approccio: la ricerca costante dell'eccellenza, la voglia di alzare l'asticella e l'attenzione maniacale a ogni dettaglio. È proprio questa visione condivisa che ha reso naturale intraprendere questo percorso insieme''.

Debutto ufficiale a Cannes

Per vedere lo scafo dal vivo e scoprire quale moto abbia fornito l'ispirazione per il suo stile, l'appuntamento è fissato al Cannes Yachting Festival, in scena proprio in questi giorni. In quell'occasione verranno svelati tutti i dettagli operativi e tecnici di questa insolita creazione nata per l'acqua.

VEDI ANCHE

Tags