Ducati Desmo450 EDS, conto alla rovescia: la nuova enduro debutta a giugno

Il conto alla rovescia è già iniziato. Il 9 giugno, Ducati presenterà ufficialmente la nuova Desmo450 EDS che avevamo visto ancora come prototipo a EICMA 2025. La prima enduro Ducati della gamma off-road omologata per uso stradale sta quindi per arrivare. Tra un mesetto potremo scoprire tutti i suoi segreti. La casa di Borgo Panigale fa quindi sul serio nel segmento dell'off-road e dopo il modello per il motocross si prepara a proporre ai clienti una moto enduro per chi cerca maggiore versatilità.

Ducati Desmo450 EDS

Per divertirsi sullo sterrato

Cosa sappiamo su questo modello? Ducati Desmo450 EDS deriva strettamente dalla 450 MX anche se ovviamente punta a essere più sfruttabile. Troveremo sempre il monocilindrico di 450 cc con distribuzione desmodromica e 4 valvole che probabilmente sarà ''addolcito'' per poter essere più gestibile. Ciclistica simile a quella della MX con telaio in alluminio e sospensioni regolabili della Showa. I cerchi saranno nelle misure classiche per una moto da enduro e cioè da 21 pollici all'anteriore e da 18 pollici al posteriore.

Ducati Desmo450 EDS

Una moto che punterà certamente a offrire prestazioni molto elevate, con il vantaggio di poter essere maggiormente sfruttabile. Insomma, velocissima nelle mani dei piloti esperti, ma anche gestibile da chi ha meno esperienza. Inoltre, grazie all'omologazione per l'utilizzo stradale garantirà anche una maggiore flessibilità d'uso. Insomma, tutto è pronto per scoprire la nuova Ducati Desmo450 EDS. L'appuntamento è quindi per il 9 giugno quanto sarà la protagonista della nuova presentazione della Casa di Borgo Panigale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/05/2026