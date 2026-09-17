Ducati Streetfighter V4 2027, sta arrivando una nuova versione SP

Non troppo tempo fa abbiamo riportato che dalla documentazione del California Air Resources Board (CARB) era emerso il prossimo arrivo della Ducati Panigale V4 SP. A quanto pare, la casa di Borgo Panigale avrebbe in programma di lanciare come Model Year 2027 anche una nuova Streetfighter V4 SP. La conferma arriva ancora una volta dalla documentazione del CARB che di recente ha aggiornato la certificazione della Streetfighter V4 (qui la nostra prova), introducendo la variante SP.

Come sarà la nuova Streetfighter V4 SP?

I documenti indicano solamente che il nuovo modello condividerà lo stesso motore e gli stessi dati sulle emissioni della Streetfighter V4. Non dice nulla, però, su quali potrebbero essere le sue caratteristiche esclusive. Tuttavia, visto quanto offrono gli altri modelli ''SP'' di Ducati, possiamo già farci una prima idea di come potrebbe essere la nuova Streetfighter V4 SP.

La Streetfighter V4 SP era stata lanciata per la prima volta nel 2022 come versione più orientata alla pista del modello di produzione standard. Moto che arrivò con lo stesso motore della Streetfighter V4 dell'epoca. Tuttavia, poteva contare su alcune dotazioni più raffinate come una frizione a secco e cerchi in fibra di carbonio al posto di quelli in alluminio.

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La variante SP, inoltre, offriva un serbatoio in alluminio spazzolato, pedane arretrate in alluminio e pinze freno Brembo Stylema R. Infine, poteva contare su di un nuovo setup dell'assetto, più orientato all'utilizzo in pista.

Nel 2023, Ducati ha poi aggiornato la Streetfighter V4 di base, introducendo anche una variante SP2 con una dotazione più ricca. Pure la SP2 era dotata di frizione a secco, sospensioni derivate dalla Panigale, cerchi in fibra di carbonio, pinze freno Stylema R, pedane in alluminio e una livrea ''Winter Test'' ispirata a quella utilizzata nei test pre-stagionali di MotoGP e Superbike.

La versione SP2 non ha ricevuto gli aggiornamenti che Ducati ha introdotto sulla Streetfighter V4 del 2025 ed è stata poi eliminata dalla gamma 2026 della casa di Borgo Panigale. Dunque, visto il passato, è probabile che la nuova Streetfighter V4 SP 2027 disponga di una dotazione tecnica più completa di quella del modello base, con extra simili ai vecchi modelli. La vedremo a EICMA 2026?

Fonte: Motorcycles.com

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